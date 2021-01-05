Ожидается масштабный рост цен на видеокарты до 25% – на этот раз майнеры ни при чём
Судя по тому, какой тяжёлый был 2020 год, многие люди ждут в 2021 улучшения жизни. Что же, пока хороших новостей нет. Особенно всё плохо на полупроводниковом направлении, где в дело вступили сразу несколько факторов, грозящих повысить цены до невиданных ранее высот. Давайте остановимся на некоторых проблемах детальнее.
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Первая причина – это майнеры. Десятки тысяч обычных людей пытаются пережить кризис. Многие из них опасаются за свои сбережения и более не готовы их держать в банках. При этом многие видят, как богатеют отдельные личности, вложившие средства в криптовалюты. Эксперты уверяют, что видеокарты не просто подорожают, а исчезнут из продажи, ведь прямо сейчас можно окупить вложения за несколько месяцев.
Но это всё исключительно теория, ведь уже завтра Биткоин может упасть, а вместе с ним сойти на нет и бум майнига. Следующим и действительно реальным ударом станет повышение цены MSRP на отдельные компоненты. О проблемах уже заявила компания Asus. По словам пресс-центра, 1 января истёк срок снижения налоговой нагрузки в Китае, что ударит по всем новым компонентам, от материнских плат, до видеокарт. Хуже всего дела обстоят с решениями для геймеров.
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Есть два сценария, каждый из которых основан на цене конечного продукта. Самый оптимистичный предполагает рост цен на 7.5%, но на многие товары стоимость поднимется на 25%. Уже скоро о повышении цен расскажут Zotac, MSI, EVGA, Gigabyte и другие. Если вы хотели спросить, кто заплатит за все дополнительные расходы, то здесь ответ лежит на поверхности, ведь никогда ещё гиганты, получающие сверхдоходы, не брали на себя лишние обязательства. В конце концов – это вредит бизнесу и отпугивает инвесторов, а значит видеокарты, материнские платы и другие комплектующие просто поднимут в цене. Не рассчитывайте на 25%, ведь ещё есть ритейлеры, которые тоже захотят получить дополнительный доход.
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