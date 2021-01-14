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Несколько месяцев назад в продажу поступили видеокарты нового поколения. Пользователи сразу же столкнулись с тотальным дефицитом, что привело к исчезновению продукции из магазинов с последующим возвращением по завышенным ценам. После роста курса Биткоина, интерес к видеокартам повысился, что только ухудшило положение на рынке. Ещё в ноябре прозвучал прогноз, согласно которому уже в начале января ситуация должна выровняться.

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Если заглянуть в магазины, то можно убедиться, что никаких улучшений не случилось. Несмотря на это AMD и NVIDIA продолжают заявлять, что уже вскоре всё наладиться. По словам представителей красной команды, первым шагом на пути к стабилизации рынка станут дополнительные продажи эталонных видеокарт Radeon RX 6000-й серии. Они выпускаются самой AMD и будут производиться до тех пор, пока потребность с них не исчезнет. Ещё важнее то, что они будут реализовываться по рекомендованным ценам, а значит можно взять игровую карточку по крайне выгодной цене.

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NVIDIA снова отодвинула границы массовой доступности видеокарт GeForce RTX 3000-й серии. Представители компании уверяют, что уже к марту на прилавки поступит достаточное количество продукции от партнёров. Что любопытно, NVIDIA твёрдо заявляет, что майнеры тут не причём. Якобы, всё дело в геймерах, которые готовы покупать видеокарты по любой цене. Мало того, в обозримом будущем не стоит ожидать, что цены приблизятся к рекомендованным. Ответить на вторую часть названия материала можно одним словом: дешёвых видеокарт не будет ещё очень и очень долго.