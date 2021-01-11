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Cyberpunk 2077 стала самой противоречивой игрой декабря 2020 года. С одной стороны – она дала любителям жанра огромный открытый мир. Но с другой – стала настоящим разочарованием для обладателей не самых мощных компьютеров. Ещё хуже дела обстоят на игровых приставках, но вы об этом уже читали.

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Суть проблемы в том, что уже спустя несколько недель было отмечено резкое сокращение интереса к новой игре. Некоторые аналитики уже называют её самым большим разочарованием. Другие – надеются на патчи, которые должны решить проблемы с оптимизацией и многочисленными багами.

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Судя по всему, обещания CD Projekt RED не внушают оптимизма, ведь уже на прошлой неделе Cyberpunk 2077 потеряла лидерские позиции в Steam. На её место заступила игра производства Facepunch Studios, выпущенная 7 лет назад. Rust – это примитивный симулятор выживания, обладающий огромной вариативностью и мощным многопользовательским режимом.

Сообщается, что Rust стала не только самой прибыльной и популярной в Steam, но и лидирует по трансляциям в Twitch, что говорит о высоком интересе среди игрового сообщества. Слегка недотянула до второй строчки Sea of Thieves, рассказывающая о жизни пиратов. Если так пойдёт и дальше, то уже вскоре Cyberpunk 2077 вылетит из первой тройки, уступив Counter-Strike: GO и Grand Theft Auto 5.