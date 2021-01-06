Cyberpunk 2077 резко теряет позиции в Steam – игра может стать самым большим провалом года
Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря прошлого года. Это значит, что с момента релиза прошло чуть менее месяца. Первую неделю в Steam наблюдалась настоящая атака геймеров, желающих опробовать новый шедевр от CD Projekt RED, а количество игроков, находящихся в онлайне, доходило до 1 миллиона. Что же, судя по всему, большая часть купивших самую ожидаемую игру последних лет сильно разочаровались.
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О проблемах Cyberpunk 2077 стало известно в первые же дни продаж. На студию обрушился шквал критики, а впереди несколько судебных разбирательств. Мало того, прямо сейчас купить игру на PlayStation просто невозможно, поскольку Sony удалила её из магазина. О возвращении в РlaystationStore речь будет идти только после того, как разработчики смогут оптимизировать игру для консолей предыдущего поколения.
Всё это далёкая перспектива, а пока Cyberpunk 2077 продолжает терять аудиторию и интерес обычных геймеров. Так, прямо сейчас пиковый онлайн доходит до 225 тысяч, опускаясь ниже 200 тысяч. Что любопытно, The Witcher 3: Wild Hunt держалась более трёх месяцев, прежде чем её онлайн опустился до таких значений.
Положение дел может улучшиться после выхода первых патчей с дополнениями, но ждать их придётся до лета, а значит разочарованные геймеры могут просто не вернуться обратно. Судя по всему, исправить прямо сейчас ничего не выйдет, а значит Cyberpunk 2077 может стать самым большим провалом года.
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