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Согласно оценкам экспертов, уже к концу следующей недели (11-17 января) Илон Маск должен был стать самым богатым человеком на земле. Как оказалось, всё случилось гораздо быстрее аналитических прогнозов, ведь уже в пятницу поступила информация о том, что Илон Маск обошёл Джеффа Безоса и возглавил мировой топ. Что любопытно, разница между ними постоянно увеличивается и на момент написания материала превышала 20 миллиардов долларов.

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Стоит отметить, что у каждого миллиардера свои причуды. Это ребята видят мир под необычным углом. К примеру, Билл Гейтс вкладывает сотни миллионов долларов в технологию туалетов будущего, которые смогут обходиться без воды. Ещё большие суммы он перечисляет различным фондам, которые ведут борьбу с бедностью. Что любопытно, по оценкам ООН, чтобы полностью побороть голод на планете, нужно всего 10 миллиардов долларов, но пока ни у кого нет планов решать проблемы недоедающих африканских детей, предпочитая кормить закрытые фонды.

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Было бы странно, если бы Илон Маск, владеющий 209 миллиардами, вдруг бы бросился решать проблемы с пресной водой и мусором в мировом океане. Судя по его настроению, им руководит более важная миссия. Так, недавно он заявил, что планирует продать всё ценное вплоть до жилья, поскольку для строительства города на Марсе нужны немалые средства.

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На вопрос журналистов о том, где же будет жить он и его семья, Илон объявил, что может спать и на заводе, а для сына снимать квартиру. Единственное, что он пока не планирует трогать – это акции Tesla. Пожелаем Маску удачи, ведь человечество остро нуждается в марсианской колонии, а голодные детишки и супервирусы подождут.