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2020 год стал для Илона Маска поистине звёздным. Много лет его вообще мало кто воспринимал всерьёз, а многие с удовольствием называли шарлатаном, повергая критике все действия. Если проводить прямые параллели, то на 6 января 2020 года стоимость акций автомобильной компании оценивалась в 90 долларов за штучку, ну а сейчас она вплотную приблизилась к 740, что в 8 раз больше.

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Сам Илон Маск владеет примерно 20% всех акций, которые и составляют основу его капитала. В отличие от других крупных бизнесменов, он сумел сохранить эти 20% несмотря на то, что не раз находился на грани банкротства, а кредиторы уже стояли возле завода Tesla, обдумывая, сколько же можно взять за большую фабрику с роботами.

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Но всё это лирика. Прямо сейчас Илон Маск ударными темпами строит Gigafactory 4 в Германии и Gigafactory 5 в США. Обе будут готовы уже в 2021 году, выпуская несколько линеек, от Model Y и Model 3 до Tesla Semi. Ну а несколько дней назад сам Илон Маск рассказал о том, что ему удалось уложиться в сроки, выпустив около 840 тысяч автомобилей в год, если считать все три активные фабрики.

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Как вы уже могли увидеть в начале материала, на этом фоне акции взяли очередной рубеж, а стоимость компании выросла до 700 миллиардов долларов. Это позволило Илону Маску занять 2 место в списке самых богатых людей нашей планеты. Кстати, от первого места его отделяют всего 11 миллиардов. Если темпы не будут снижаться, то уже на следующей неделе Илон Маск сможет стать самым богатым человеком, а к концу января стать обладателем виртуальных 200 миллиардов долларов. Кстати, это вполне реально, ведь ещё 29 декабря стоимость акций не превышала 660 долларов.