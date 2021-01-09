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Путь легендарной Big Navi на прилавки магазинов был долгим и сложным. Как оказалось, проблемы с поставками чипов и сейчас делают эти видеокарты недоступными для большинства геймеров. Ну а ещё полгода назад мы даже не знали, как будет называться новое поколение. Судя по всему, не только мы, ведь в сети появилось тестирование инженерного варианта никогда не существовавшей видеокарты Radeon RX 5900 XT.

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ASRock Phantom Gaming не что иное, как RX 6800 XT. Видимо в тот момент, когда графический чип попал в руки партнёра AMD, никто не знал точное название нового поколения. Рассмотреть карточку можно на изображениях ниже. По сути она мало чем отличается от RX 6800 XT Taichi от ASRock, имея схожую конструкцию платы.

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По словам энтузиаста, вначале он столкнулся с проблемами BIOS, поскольку такой карты не существует, но ему удалось убедить компьютер, что перед ним RX 6800 XT. Результаты тестирования можно увидеть ниже. Что любопытно, в одном из тестов RX 5900 XT оказалась даже быстрее финальной версии RX 6800 XT.

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А вот с ценой всё куда более интересно. Сообщается, что она должна была стоить 540 долларов. Скорее всего, красные посмотрели на ценовую политику NVIDIA и решили поднять цену на эту карту на 100 долларов. Очень жаль, ведь при другом раскладе мы могли бы получить настоящую ценовую войну.