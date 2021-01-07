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Если вы из-за новогодней суеты забыли порадовать себя новым смартфоном, то выходом из создавшегося положения может быть покупка проверенного временем Redmi Note 8 Pro. Он зарекомендовал себя как производительный мощный аппарат, который отлично справляется с любыми играми и программами. Какое-то время назад появилась информация о том, что Xiaomi не планирует подливать для этого телефона поддержку в виде прошивки MIUI, однако совсем недавно стало ясно, что смартфон получит не только Android 11, но и MIUI 12.5.

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В последнее время цены на Redmi Note 8 Pro словно замерли на отметке в 22 тысячи рублей и более, но ведь сейчас время праздничных скидок, а значит лучшего момента для покупки смартфона не найти. Если заглянуть на официальный магазин Xiaomi в РФ, то можно увидеть, что несколько версий получили скидки от девяти до десяти процентов. Это не так много, как нам бы с вами хотелось, но, стоит помнить, что за время своего существования аппарат основательно подешевел и уже никаких больших дисконтов не предвидится.

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Ещё более интересное предложение в Ситилинк, где скидки уже стали обыденным делом. Так, версию 6/128 Гб можно взять за 19 791 рубль, что слегка дешевле его официальной цены. Доступна версия на 2 тысячи дешевле, что позволяет сэкономить ещё пару тысяч, но придётся пожертвовать памятью, ведь здесь 6/64 Гб. Все цвета находятся в свободном доступе.

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Процессор: Helio G90T, обладающий гигантским игровым потенциалом

Дисплей: IPS-матрица размером 6.53 дюйма, обеспечивающая качественную картинку в любое время суток благодаря запасу яркости и правильной цветовой гамме

Камера: 64 Мп сенсор благодаря которому аппарат остаётся бестселлером уже длительное время

Батарейка: 4500 мАч с быстрой зарядкой

Другое: доступны все необходимые датчики, включая сканер отпечатков, а также современные интерфейсы, в том числе и NFC