Обладатель огромной майнинговой фермы на 143 RTX 3080/GTX1080 Ti рассказал о доходах и окупаемости
На прошлой неделе в сети появилась любопытная информация о неизвестном шахтёре, который каким-то чудом купил 78 видеокарт GeForce RTX 3080. Ребята с сайта TechARP тут же провели собственный анализ фермы, подсчитав теоретический доход, который может приносить такой бизнес. Как оказалось, уже через 6 месяцев майнер полностью окупит затраты и начнёт уходить в плюс.
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Стоит отметить, что на тот момент эксперты не обладали сведениями о настройке энергопотребления видеокарт, а значит могли подсчитать только приблизительно, округлив затраты на электричество по неким усреднённым показателям. Что же, сегодня шахтёр вышел на связь и поделился некоторыми любопытными нюансами. Давайте коротко резюмируем столь ценную информацию из первых рук.
Итак, бойца зовут Саймон, а его ферму – Берта 2. У него есть ещё одна Берта, основанная на 65 карточках GeForce GTX 1080 Ti. Первая ферма давно окупилась, но точных данных на этот счёт он не дал. Стоит отметить, что в источнике есть ещё одна методика подсчёта, согласно которой видеокарты должны окупиться за 9 месяцев, вот только сам Саймон категорически не согласен с дилетантами, уверяя, что при текущем курсе Эфира он сможет уйти в плюс всего за 50 дней.
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Он заявляет, что все 143 видеокарты приносят ему чистыми 900 долларов в день или 27 000 в месяц. Это значит видеокарты Саймону достались явно не за 1 000 долларов, ведь при таких условиях даже при текущих доходах ему бы потребовалось не менее трёх с половиной месяцев. Судя по всему, у Саймона действительно есть связи с крупным поставщиком, который продал ему целую партию по близкой к рекомендованной цене.
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