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Когда появились первые тесты процессоров Ryzen 5000-й серии, многие попросту не могли поверить в то, что красные оказались быстрее синих, обходя их по самому чувствительному направлению – в играх. Дошло то того, что Ryzen 9 5950X теперь используется для эталонных тестов, ведь он опережает 10-ядерный Core i9-10900K по всем показателям. Воодушевившись такими успехами, ребята из AMD забыли, что покупателю интересно не только тесты рассматривать, но и получить в руки реальные процессоры. А вот с этим пока всё очень плохо.

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Судя по всему, почувствовать всю мощь красных камешков нам уже и не светит, ведь буквально на пороге высокопроизводительные процессоры Intel 11-го поколения – Rocket Lake. Так, сегодня до нас дошли крайне любопытные подробности. Ниже можно увидеть, количество баллов, которые набрал Core i7-11700К в Geekbench. Стоит учитывать, что он работал на тактовой частоте 5 ГГц, что меньше чем у текущего представителя данной линейки.

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На самом деле понять, хорошо это или плохо, сложно, поэтому давайте посмотрим на таблицу ниже, где собраны средние показатели всех актуальных флагманов на конец 2020 года.

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Впечатляет? Ещё бы, ведь перед нами всего лишь представитель линейки Core i7. Сложно даже представить, насколько крут окажется Core i9. Пока же у нас новый лидер, который с лёгкостью сдвинет Ryzen 9 5950X с пьедестала, а значит уже в первом квартале 2021 года в продажу поступит действительно мощное поколение высокопроизводительных процессоров. Кстати, у Intel могут возникнуть некоторые сложности с поставками, но сравнить их с тем, что нам предлагает AMD, просто невозможно.