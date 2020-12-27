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Недавно в руки одного из энтузиастов попали три процессора Intel, которые относятся к поколению Rocket Lake-S. Это три инженерных образца (ES), работающие на немного сниженных тактовых частотах по сравнению с релизными моделями. Начнём с Core i9-11900. Это почти флагманский камень, который получит 8 ядер и базовую тактовую частоту 1.8 ГГц с бустом до 4.5 ГГц. На всех ядрах он может работать не выше чем на 4 ГГц. Данный процессор получит два уровня мощности, от 65 Вт PL1, до 224 Вт PL2. Тактовые частоты выше приведены для первого режима.

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Core i7-11700K отличается повышенной базовой частотой до 3.4 ГГц с максимальной 4.8 ГГц и мощности на всех ядрах до 4. 3 ГГц. PL1 для него составит 125 Вт, PL3 до 250 Вт. Core i7-11700 также получил невысокую штатную частоту в 1.8 ГГц с бустом до 4.4 ГГц на одно ядро, где все ядра могут достичь не более 3.8 ГГц. Что до показателей TDP, то они составят от 65 Вт до 224 Вт.

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Также известно, новинки получат возможность работы с памятью DDR4-3200. При этом даже на недорогих материнских платах будет доступен разгон оперативки. В данном случае он установлен на уровень DDR4-4133 на B560 чипсете. Это значительно больше, чем есть сейчас, ведь 400-поколение обладает показателями памяти DDR4-2933.

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Неясно, насколько финальные образцы получат более высокие тактовые частоты. Что до инженерников, то они явно не обладают рекордными показателями.