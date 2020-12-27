Опубликованы тактовые частоты и TDP Core i9-11900-ES, Core i7-11700-ES и Core i7-11700K-ES
Недавно в руки одного из энтузиастов попали три процессора Intel, которые относятся к поколению Rocket Lake-S. Это три инженерных образца (ES), работающие на немного сниженных тактовых частотах по сравнению с релизными моделями. Начнём с Core i9-11900. Это почти флагманский камень, который получит 8 ядер и базовую тактовую частоту 1.8 ГГц с бустом до 4.5 ГГц. На всех ядрах он может работать не выше чем на 4 ГГц. Данный процессор получит два уровня мощности, от 65 Вт PL1, до 224 Вт PL2. Тактовые частоты выше приведены для первого режима.
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Core i7-11700K отличается повышенной базовой частотой до 3.4 ГГц с максимальной 4.8 ГГц и мощности на всех ядрах до 4. 3 ГГц. PL1 для него составит 125 Вт, PL3 до 250 Вт. Core i7-11700 также получил невысокую штатную частоту в 1.8 ГГц с бустом до 4.4 ГГц на одно ядро, где все ядра могут достичь не более 3.8 ГГц. Что до показателей TDP, то они составят от 65 Вт до 224 Вт.
Также известно, новинки получат возможность работы с памятью DDR4-3200. При этом даже на недорогих материнских платах будет доступен разгон оперативки. В данном случае он установлен на уровень DDR4-4133 на B560 чипсете. Это значительно больше, чем есть сейчас, ведь 400-поколение обладает показателями памяти DDR4-2933.
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Неясно, насколько финальные образцы получат более высокие тактовые частоты. Что до инженерников, то они явно не обладают рекордными показателями.
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