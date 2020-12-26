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Без лишних слов давайте кратко разберём хорошие и плохие концовки в игре Cyberpunk 2077, а также парочку секретных.

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Финал №1 – трагический. Нужно просто отказаться от приёма омега-блокаторов и после разговора с Джонни совершить самоубийство. Глупо и бесполезно. Советуем сделать сохранение перед разговором, так вы сможете получить ещё одну концовку.

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Финал №2 – печальный. Нужно принять омега-блокаторы и помочь Такэмуре совершить вендетту за смерть Сабуро Арасаки. В ходе этого выбора Ви попадёт в руки к исследователям, которым чрезвычайно понравится проводить над ним опыты. В конце можно выбрать перенос разума в виртуальную реальность или возврат на Землю, где герой вскоре погибнет.

Финал №3 – оптимистичный. Для доступа к финалу нужно выполнить цепочку квестов, связанных с девушкой по имени Панам. Во время разговора с Джонни стоит выпить омега-блокаторы и позвонить этой молодой даме. В итоге во время штурма вас поддержит банда кочевников Альдекальдос. Во время финального диалога нужно обязательно вернуться в своё тело, иначе вас ждёт альтернативный и не совсем весёлый финал.

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Финал №4 – героический. Обязательным условием будет выполнение цепочки квестов Бестии. После нескольких диалогов и приёма таблеток Джонни завладеет телом Ви. После можно будет вернуть своё тело или отдать его Джонни. В первом случае нужно перейти по мосту в кибрепространство. Во втором случае – нужно погрузиться в колодец. Получите авичку «Легенда посмертия», а Джонни останется в киберпространстве.

Финал №5 – секретный. Важно условие: нужно прокачать параметр «Счастливые моменты» до 100%. Это значит, что придётся не конфликтовать с Джонни всю игру. После того как вы окажетесь на балконе, не стоит вообще ничего делать. Просто смотреть на пистоле и ждать пару минут. В итоге Джонни сам отправится в башню вместе с Бестией, а вы получите секретный финал.

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Больше информации читайте в источнике. Мы старались написать максимально без спойлеров. На самом деле секретных концовок 3, поскольку большинство игроков смогут увидеть только первые две из указанных выше. Для доступа ко всем остальным нужно выполнять цепочки квестов. Что до всех вариантов концовок, то их всего 9.