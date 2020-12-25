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17 декабря в Epic Games Store начался сезон больших раздач. Сообщалось, что мы получим 15 бесплатных игр, которые несомненно порадуют нас во время наступающих праздников. Можно смело констатировать, что первая половина окончена. О том, какая она была, можно почитать в материале на нашем сайте. Там вы найдёте краткое описание того, чего лишились, проигнорировав раздачу, а также некоторые подробности об играх.

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Если попытаться коротко резюмировать итог 8-дневной щедрости Epic Games Store, то нам не дали ничего, сколько-нибудь заслуживающего интереса. Абсолютно унылые проекты, которые давно лежат на торрентах. Что самое удивительно, Epic Games отошёл от своих привычных принципов раздачи игр со всеми дополнениями. В итоге, чтобы получить весь контент к той же Tropico 5, нужно потратить немалую сумму.

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Что же нас ждёт впереди? Недавно мы писали о просочившемся списке, который не имел официального статуса и был крайне сомнителен. Однако, вся информация в нём подтвердилась, и мы готовы рассказать вам о том, что же за бесплатные раздачи ожидаются в ближайшие дни.

25.12. – Darkest Dungeon

26.12. – My Time at Portia

27.12. – Night in the Woods

28.12. – Stranded Deep

29.12. – Solitairica

30.12. – Torchlight II

31.12. – Jurassic World Evolution

Скорее всего вы увидели только два знакомых названия, ведь одно время Torchlight II пользовалась популярностью, а Jurassic World Evolution может вас смутить отсылкой к Парку Юрского периода. Ничего подобного, перед нами экономическая стратегия, в которой нужно заниматься строительством парка развлечений: строить вольеры, закусочные и осваивать новые острова. Скутотища, но, пожалуй, это самый громкий проект из всех оставшихся.

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Увы, большая праздничная раздача Epic Games Store на поверку оказалась крайне сомнительным предприятием. Игры, которые никого не могут заинтересовать, о существовании которых уже никто не вспоминает как минимум 5 лет. Ну а завтра (вернее уже сегодня) нас ждёт печальный Darkest Dungeon. Приятной игры.