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Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 8-й: Inside

15-дневный марафон подарков продолжается.
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День 8 (24 декабря): Epic Games решила взять небольшой «перерыв» после подарочной раздачи мощных дорогих игр, и сегодня резко сменила тему на небольшие, но от этого не менее достойные инди-проекты. Сегодня в магазине началась раздача атмосферной инди-головоломки INSIDE, в которой нам в роли одинокого мальчика предстоит скрыться от преследователей и оказаться в центре некого очень сомнительного проекта.

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Несмотря на скудное описание INSIDE, игра за четыре с половиной года своего существования получила 96-процентный пользовательский рейтинг в том же Steam. Так что правило Epic Games, согласно которому компания всегда раздаёт пусть и не обязательно дорогие, но всегда качественные и достойные внимания проекты, сохраняется.

День 7 (23 декабря): Не успели мы и оглянуться, как уже неделя прошла с момента начала праздничного марафона подарков в Epic Games Store. Сегодня компания предлагает всем забрать Tropico 5 — симулятор диктатора банановой республики, в котором полно не только стратегии и планирования, но и юмора и сатиры на современную жизнь.

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Tropico 5 вышел в 2014 году и довольствуется очень высоким пользовательским рейтингом. Иными словами, подарок очень достойный.

День 6 (22 декабря): На шестой день праздничного марафона Epic Games решила раздать пока что, наверное, один из самых достойных подарков — Metro 2033 Redux. В представлениях этот проект не нуждается; напомним лишь, что оригинальная Metro 2033 вышла в 2010 году, а обновлённая версия с постфиксом Redux — в конце лета 2014-го.

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В Redux-версии представлены многие графические и технологические улучшения, а также были добавлены некоторые функции из Metro Last Light. На то, чтобы забрать подарок, у вас ровно сутки.

День 5 (21 декабря): Чем дальше в марафон подарков, тем интереснее. Сегодня Epic Games устроила для всех пользователей своего сервиса раздачу хоррора Alien Isolation. Игра повествует о том, как Аманда Рипли, дочь хорошо всем известной по фильмам про «Чужого» Эллен Рипли, оказывается на космической станции наедине с андроидами и «идеальным организмом».

Проект вышел в 2014 году и считается одной из лучших игр по «Чужому», полностью выдерживающей требования к хоррору. На то, чтобы забрать его, у вас ровно сутки.

День 4 (20 декабря): Похоже, просочившийся на днях в Сеть полный список подарочных игр в Epic Games Store всё же оказался правдивым. Для тех, кому хочется «спойлернуть» себе весь сюрприз, мы всё же прикрепим картинку с утечкой, а для тех, кому больше по нраву обеспечить себе праздничное настроение, новость ниже.

Итак, на четвёртый день гигантского праздничного марафона в Epic Games Store началась раздача Defense Grid The Awakening — проекта в хорошо многим известном жанре tower defense («башенная защита»). По сюжету, на планету высадились гигантские армии инопланетных тварей, и игроку придётся грамотно выстроить линии обороны, чтобы сохранить свою базу.

Проект уже довольно «пожилой» — вышел в свет в конце 2008 года — но его высоченные оценки в очередной раз демонстрируют, что Epic Games плохие игры не дарит.

День 3 (19 декабря): Epic Games продолжает свою 15-дневную раздачу подарочных игр, и на третий день предложила вниманию широкой общественности очаровательный «выживастик» The Long Dark, действие которого разворачивается в переживших геомагнитную катастрофу необитаемых морозных локациях.

Проект существует с сентября 2014 года в виде ранней версии и с августа 2017-го — в виде полноценной завершённой версии. За время своего существования он получил уже немало обновлений, а 91 % пользователей Steam рекомендуют его к прохождению.

День 2 (18 декабря): На второй день предрождественско-предновогоднего праздника Epic Games устроила в своём магазине раздачу увлекательной головоломки Oddworld New 'n' Tasty, представляющего собой ремейк Oddworld Abe’s Odyssee. В нём представителю расы мудоконов Эйбу предстоит освободить своих соплеменников от рабства на мясокомбинате крупной пищевой корпорации.

Проект вышел в 2015 году, а следующей весной должен выйти сиквел под названием Oddworld Soulstorm. На то, чтобы забрать подарок, у вас всего сутки.

День 1 (17 декабря): Как и было обещано ещё на прошлой неделе, Epic Games приступила к бесплатной праздничной раздаче игр, которая будет продолжаться ещё пятнадцать суток — с новым подарком каждый вечер. Первым подарком стал популярнейший градостроительный симулятор Cities Skylines, так что начало обнадёживающее; возможно, мы даже будем обновлять эту заметку каждый вечер в ходе акции, это уже зависит от того, какие игры Epic Games собирается раздавать в последующие дни.

Cities Skylines вышла весной 2015 года и получила в среде геймеров статус чуть ли не лучшего градостроительного симулятора последних лет, что подтверждается «крайне положительным» 95-процентным рейтингом проекта в Steam.

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