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Совсем недавно мы писали, что так называемая большая раздача, которая в конце декабря проходит в магазине Epic Games Store, может оказаться пустышкой. Первые три игры не имеют никакого отношения к блокбастерам, пусть даже пятилетней давности. На некоторых зарубежных сайтах высказывались мнения, что самый масштабный подарок прибудет в самом конце марафона, но тут появилась любопытная утечка, о которой мы сегодня и поговорим.

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Итак, за несколько часов до раздачи четвёртой игры, в сеть попал список со всеми проектами, которые заглянут в Epic Games Store в рамках 15-дневных раздач. Мы не стали его печатать, поскольку список выглядел сомнительно, однако после того, как неожиданно подтвердилась четвёртая игра, стало ясно, что он может оказаться правдивым.

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Мы не станет утверждать, что он будет именно таким, но пока нет ни подтверждений, ни опровержений. Список и даты ниже. Если вам в глаза бросается Metro 2033 Redux, то спешим вас удивить, ведь в зарубежных обзорах списка игра не входит в перечень наиболее ожидаемых. Представлять интерес может только: Alien Isolation. Всё остальное не вызвет интерес у массового геймера.

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Мы не утверждаем, что Night in the Woods или Darkest Dungeon никого не заинтересуют. Нет никаких сомнений, что они найдут своего потребителя, особенно в бесплатном виде. Но мы в первую очередь говорим о больших проектах, которые, судя по всему, так и не заглянут к нам на огонёк.