В сеть попал перечень бесплатных раздач Epic Games Store – скучное инди и Alien Isolation 21 декабря
Совсем недавно мы писали, что так называемая большая раздача, которая в конце декабря проходит в магазине Epic Games Store, может оказаться пустышкой. Первые три игры не имеют никакого отношения к блокбастерам, пусть даже пятилетней давности. На некоторых зарубежных сайтах высказывались мнения, что самый масштабный подарок прибудет в самом конце марафона, но тут появилась любопытная утечка, о которой мы сегодня и поговорим.
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Итак, за несколько часов до раздачи четвёртой игры, в сеть попал список со всеми проектами, которые заглянут в Epic Games Store в рамках 15-дневных раздач. Мы не стали его печатать, поскольку список выглядел сомнительно, однако после того, как неожиданно подтвердилась четвёртая игра, стало ясно, что он может оказаться правдивым.
Мы не станет утверждать, что он будет именно таким, но пока нет ни подтверждений, ни опровержений. Список и даты ниже. Если вам в глаза бросается Metro 2033 Redux, то спешим вас удивить, ведь в зарубежных обзорах списка игра не входит в перечень наиболее ожидаемых. Представлять интерес может только: Alien Isolation. Всё остальное не вызвет интерес у массового геймера.
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Мы не утверждаем, что Night in the Woods или Darkest Dungeon никого не заинтересуют. Нет никаких сомнений, что они найдут своего потребителя, особенно в бесплатном виде. Но мы в первую очередь говорим о больших проектах, которые, судя по всему, так и не заглянут к нам на огонёк.
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