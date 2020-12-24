Обновление для Cyberpunk 2077 №1.06 повышает стабильность на слабых ПК и решает проблему с сейвами
Представьте себе такую ситуацию: вы спокойно играете в Cyberpunk 2077, время от времени делая сохранения. Ну, может быть, вы делаете это немного чаще других геймеров. В какой-то момент, после очередного входа в игру, вы обнаруживаете, что ваши вчерашние сохранения не работают. Заходите на форум в поисках правды, а там сообщают, что вы превысили максимально возможный размер для файлов сохранений в 8 Мб. Очень неожиданно, но это так. Ребята из CD Projekt Red полагают, что больше и не нужно.
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Подобное безобразие не могло остаться незамеченным. Единственным выходом было заходить в папку и физически удалять ненужные сейвы. Что же, сегодня ночью вышло небольшое обновление, которое решает эту проблему. Так, сегодня ночью CD Projekt Red объявила о выходе патча за номером 1.06, убирающим странное ограничение.
Сообщается, что кроме владельцев ПК обновление получили также консольщики: PlayStation 4 и Xbox One. Стоит помнить, что патч решает только проблему с недостатком памяти. Все, кто уже столкнулся с подобной ошибкой, не смогут вернуть сохранения. CD Projekt Red дополнительно заявляет, что добавила исправления стабильности, что должно привести к снижению сбоев у тех, чьи системы соответствуют минимальным системным требованиям.
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Кроме того, повысится стабильность у тех, кто играет в Cyberpunk 2077 на интегрированной видеокарте. На этом всё, боле масштабный патч ожидается в январе.
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