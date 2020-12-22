AMD удвоила чистую производительность процессоров Ryzen в играх и рабочих задачах за 3 года
В мире полупроводников очень многое зависит от архитектуры. Падение AMD началось с выходом архитектуры Bulldozer, что привело к затяжному пике, которое могло привести к крайне печальным последствиям. Прямо сейчас в сложной ситуации находится Intel. В какой-то момент инженеры компании решили, что уже создали идеальную архитектуру, которую нужно слегка допиливать, получая с каждым годом всё более впечатляющие результаты.
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К чему всё это привело, мы с вами знаем. Сейчас синие находятся в роли догоняющих. Что любопытно, за последние три года разница между поколениями оказалась незначительна. К примеру, старый добрый 6-ядерный Core i7-8700K лишь немногим медленнее более нового 8-ядерного Core i7-10700K в реальных играх. А вот у красной команды дела пошли в гору. Ниже мы вам предлагаем ознакомиться с таблицей, в которой отражён прирост производительности между четырьмя поколениями процессоров на архитектуре Zen.
Всё начинается с процессора Ryzen 7 1800X, который и служит отправной точкой. Следом за ним идёт Ryzen 7 2700X, получивший прирост производительности на уровне 16% в рабочих задачах и до 23% в играх. Ещё более мощным оказался Ryzen 7 3800X. Это 8-ядерный камень порадовал приростом в 28% в рабочих задачах и до 20 в играх. Последним стал Ryzen 7 5800X. Этот процессор обеспечил 27% прирост в рабочих задачах и внушительные 25% в играх.
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На первый взгляд кажется немного. Однако это рост не от нуля, а от поколения к поколению, что даёт нам почти двукратный прирост производительности за 3 года. Если быть точным: 189/184%, что стало рекордом для отрасли, ведь синие все эти годы откровенно топтались на месте. Отметим, что ситуация может поменяться уже в 2021 году с приходом поколения Rocket Lake-S, но об этом мы поговорим в следующий раз.
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