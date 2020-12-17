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Новое поколение видеокарт AMD оказалось впечатляющим. Геймеры получили сверхмощные решения, способные тягаться на равных с карточками NVIDIA, обходя их по многим показателям. Особенно неожиданной стала Radeon RX 6900 XT, которая при цене в 999 долларов способна на равных тягаться с GeForce RTX 3090, рекомендованная цена которой уходит за пределы 1 500 вечнозелёных. Такой расклад оказался неприятным сюрпризом для NVIDIA, которая в спешке начала подготовку к выпуску GeForce RTX 3080 Ti с 20 Гб видеопамяти.

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Как стало известно, первоначальные планы о выпуске такой видеокарты в январе отменены, а новый флагман заглянет к нам не раньше февраля или даже позднее. На этом фоне возникает резонный вопрос, в чём причина такого решения? Ответ есть, всё дело в AMD, которая на несколько месяцев перестала быть для NVIDIA конкурентом.

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Если не верите, то взгляните в эти два материала: 1 и 2. Так, GeForce RTX 3090 уже продаётся по рекомендованной производителем цене, а GeForce RTX 3070 хоть и дороже официальной стоимости, но продолжает дешеветь. На этом фоне видеокарт красной команды нет вообще, а ведь GeForce RTX 3080 Ti задумывался как ответ на Radeon RX 6900 XT. Предполагалось, что зелёные поставят на неё такую же цену с примерно идентичной производительностью.

Что же, теперь снова всё зависит от AMD. Если компания сумеет наладить поставки, получив достаточное количество годных чипов, то нас ждёт очередной виток противостояния флагманов. В любом другом случае красные продолжат терять позиции, поскольку кроме Radeon RX 5500 ХТ в магазинах больше ничего не осталось.