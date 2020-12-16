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На полупроводниковом рынке наблюдается масштабный дефицит. Быстрых решений никто не обещает, ведь все квоты распределены на год вперёд. Может быть станет лучше в 1 квартале, а может к лету. Всё дело в том, сколько конечные производители получат готовых чипов, ведь основная часть видеокарт изготавливается партнёрами NVIDIA и AMD. Количество доступных предложений настолько мало, что в продаже совсем нет GeForce RTX 3060 Ti, а также GeForce RTX 3080. Иногда по завышенным ценам поступают GeForce RTX 3070, но и они долго не задерживаются.

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Что любопытно, совсем иначе дела идут у GeForce RTX 3090. Видеокарта есть в значительном количестве, а число моделей выходит за пределы 10 единиц. Отметим, что первое время раскупали даже эти модели, но через три месяца после начала продаж, мы видим, что NVIDIA удалось насытить рынок высокопроизводительными решениями.

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Не верите? Официальная стоимость эталонной версии GeForce RTX 3090 в РФ составляет 136 990 рублей. Так вот на Регарде кастомные модели стоят от 142 тысяч рубликов. Есть две карты за 145 000, а дальше ещё три видеокарты до 150 тысяч. Всё, что дороже, представлено разогнанными вариантами с бустом до 1875 МГц против стандартных 1695 МГц.

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Ясно, что энтузиастов, способных платить за видеокарту 150 000 рублей, не так много. В данном случае мы можем сделать простой вывод, что насыщение рынка будет происходить по нисходящей, а значит на очереди GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070.