Некоторые RTX 3070 стоят дешевле таких же 3060 Ti - дефицит окончен, и цены пошли вниз
Буквально сегодня мы рассказывали нашим читателям о снижении цен на видеокарты NVIDIA. Ситуация такова, что первыми приходят в норму цены на самые дорогие модели линейки GeForce RTX 3090. Некоторые из них уже приблизились к моральной границе в 140 тысяч рублей, что совсем близко от рекомендованных 137 000. Как оказалось, возвращение менее дорогих моделей уже рядом.
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Итак, давайте взглянем на цены в магазине Ситилинк. Самая дорогая модель производства Asus с бустом до 1845 МГц вместо базовых 1730 стоит 69 тысяч. Это на 9 тысяч дешевле её стоимости, которая наблюдалась ещё пару дней назад.
Ещё одна модель Asus за 65 тысяч также может похвастать неплохим бустом до 1815 МГц. Если присмотреться, то перед нами скидка в 10 000 рублей, что весьма неплохо, учитывая её стоимость. Последняя видеокарта производства Asus оценена в 61 тысячу. Она имеет разгон до 1800 МГц, что подойдёт геймерам, которые не хотят переплачивать лишние деньги за дополнительный буст.
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Самая дешёвая карта произведена Palit и стоит 59 390 рублей. Она работает на базовых частотах, что объясняется столь низкой ценой. Кстати, на изображении ниже можно увидеть, что GeForce RTX 3060 Ti даже дороже GeForce RTX 3070, что можно объяснить более ранними поставками.
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