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Другое

Microsoft и Sony отказались возвращать деньги покупателям Cyberpunk 2077

Политика крупных корпораций на примере проблем с Cyberpunk 2077
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Cyberpunk 2077 оказался таким проблемным, что уже спустя несколько дней после релиза пользователи начали делать собственные модификации, позволяющие увеличить производительность в игре. К сожалению, воспользоваться ими могут только владельцы ПК. А вот консольщикам приходится туго. Хуже всех ребятам с PlayStation 4, которые часто наблюдают 20 кадров в секунду с падением до нуля. 

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Казалось, CD Projekt Red должна войти в положение и вернуть всем деньги. Как бы не так, на пути возврата встали крупные корпорации. Итак, недавно руководство студии сообщило, что готово возместить всем моральный ущерб, вернув владельцам консолей предыдущего поколения деньги. Якобы, переговоры с Microsoft и Sony завершились успешно, а нужная сумма денег уже выделена. Как выяснилось, ничего подобного не произойдёт.

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Суть проблемы в том, что Microsoft и Sony возвращают деньги за цифровую копию игры только в том случае, если пользователь проведёт в ней всего несколько часов. Однако Cyberpunk 2077 даже на 20 fps так затягивает, что многие наиграли по 20 и более часов. Ясно, что в такой ситуации никто не планирует делать исключений. С этим всё просто, ведь Cyberpunk 2077 не стал первым проектом с ошибками. Если вернуть деньги недовольным пользователям польского проекта, то в следующий раз это придётся сделать и для других игр, а это неприемлемо.

Судя по всему, у несчастных владельцев PlayStation 4 есть только один выход: ждать нового патча. Он выйдет уже в январе.   

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Сейчас обсуждают

Radiant Star
22:06
Скачал, проверил. Действительно работает. Правда пресет Very Low напрочь убивает графен, а вот Low вполне играбелен, на 1066 средний фпс вырос на 10-15 кадров при езде на машине в городе.
Пользовательские модификации Cyberpunk 2077 позволяют увеличить количество fps – ссылки и описание
Zmey1945
22:06
Вот он, современный зелёный топчег. Возьму его, когда выйдет.
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
ОвEрКл0keРс
22:04
Сегодняшние 3D-технологии достигли такой кинематографичности, что привлечение живых актёров для съёмки подобных низкокассовых фильмов не то, чтобы неблагоразумно привлекать, эти фильмы снимать стыдно....
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007KILLER
22:03
окошки даны нам богом как духовность и скрепы а линукс это бесовские происки что мы мы стали бездуховными
Разработчик диспетчера задач Windows признался, что не верил в появление 32-ядерных процессоров
Евгений Андронов
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Так он уже вылетает с твича, 8 место этим вечером, 130к зрителей, через неделю его даже Тарков обойдет, все с этой игрой понятно всем. Только фанбои будут ссаться, но даже их надолго не хватит, занима...
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Inqizitor
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Карта с 10 гигами памяти, никак не тянущая лучи - это именно огрызок.
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22:00
Даже 3090 не нужна после провала Киберпанка. 3080ti тоже не нужна. Куртка должен усиленно пилить 4000 серию в 3 раза дешевле 3000 по всем позициям и в 4 раза быстрее (3090 в 4к дает 14 кадров, как раз...
Выпуск видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti перенесен на февраль
Игорь Хайруллин
21:59
А я по заголовку понял, что это поляки навазелинили инвесторов... :( Надо было писать, что не поляки провели разговор, а наоборот - инвесторы провели разъяснительную беседу с разрабами.
Руководство CD Projekt RED провело неприятный разговор с инвесторами по поводу Cyberpunk 2077
ОвEрКл0keРс
21:59
Диспетчер задач в винде - самый унылый "таск менеджер". Недостаток функционала встроенного виндошного софта всегда компенсировали сторонние утилиты, например, от того же Марка Руссиовича с его Process...
Разработчик диспетчера задач Windows признался, что не верил в появление 32-ядерных процессоров
Dzhereli
21:56
Чет с другики играми они бибу сосут в плане мод оптимизации
Пользовательские модификации Cyberpunk 2077 позволяют увеличить количество fps – ссылки и описание
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