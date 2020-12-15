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Cyberpunk 2077 оказался таким проблемным, что уже спустя несколько дней после релиза пользователи начали делать собственные модификации, позволяющие увеличить производительность в игре. К сожалению, воспользоваться ими могут только владельцы ПК. А вот консольщикам приходится туго. Хуже всех ребятам с PlayStation 4, которые часто наблюдают 20 кадров в секунду с падением до нуля.

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Казалось, CD Projekt Red должна войти в положение и вернуть всем деньги. Как бы не так, на пути возврата встали крупные корпорации. Итак, недавно руководство студии сообщило, что готово возместить всем моральный ущерб, вернув владельцам консолей предыдущего поколения деньги. Якобы, переговоры с Microsoft и Sony завершились успешно, а нужная сумма денег уже выделена. Как выяснилось, ничего подобного не произойдёт.

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Суть проблемы в том, что Microsoft и Sony возвращают деньги за цифровую копию игры только в том случае, если пользователь проведёт в ней всего несколько часов. Однако Cyberpunk 2077 даже на 20 fps так затягивает, что многие наиграли по 20 и более часов. Ясно, что в такой ситуации никто не планирует делать исключений. С этим всё просто, ведь Cyberpunk 2077 не стал первым проектом с ошибками. Если вернуть деньги недовольным пользователям польского проекта, то в следующий раз это придётся сделать и для других игр, а это неприемлемо.

Судя по всему, у несчастных владельцев PlayStation 4 есть только один выход: ждать нового патча. Он выйдет уже в январе.