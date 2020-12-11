Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

AMD в этом году выпустила крайне удачное поколение видеокарт. В кои-то веки мы говорим не об отставании в 50% от флагмана NVIDIA, а о равном соперничестве на грани нескольких процентов в зависимости от игры и условий тестирования. Ситуация для ребят из зелёного лагеря крайне тревожная. Ещё немного и крупные ОЕМ-производители будут ставить Radeon RX 6900 XT в свои самый топовые компьютеры. А ведь красный графический чип ещё и дешевле.

реклама

Это нам с вами такое положение сулит одни сплошные выгоды, а маркетологи и PR-отдел NVIDIA не спят ночами уже несколько недель. Неясно, может они отсыпаются днём на рабочем месте, но это не важно. Суть проблемы в том, что эти ребята забыли, что такое конкуренция, ведь в последние годы красные приучили их к простой жизни. Рисуй себе графики с GeForce RTX 2080 Ti, и всего делов. Кажется, лёгкие времена прошли, а значит нужно придумывать новые стратегии, возможно, снижать цены на какие-то модели. Увы, столь очевидные вещи решили пока не использовать.

анонсы и реклама <b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b> RTX 3070 с огромной скидкой - смотри 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Буквально сегодня мы говорили о том, что гениальная маркетинговая рука NVIDIA решила остановить производство видеокарт серии RTX 2000. В рознице пусто, а новых поставок больше не будет. Получается, что теперь нужно или брать новое поколение по завышенным ценам, или сидеть и ждать улучшения ситуации. И вот на этом фоне было принято ещё одно гениальное решение: бороться с крупными YouTube-каналами, которые неправильно тестируют видеокарты NVIDIA.

реклама

Хитрость в том, что у Radeon RX 6000 пока нет аналога DLSS, а значит при прочих равных в трассировке лучей, они уступают новым RTX 3000. Вот только ребята из Hardware Unboxed и других каналов имеют наглость проводить тесты без трассировки. Справедливости ради добавим, что они тестируют и с трассировкой, но недостаточно внимания уделяют преимуществу NVIDIA над AMD по показателям волшебных лучей. Сообщается, что указанный выше канал уже попал под санкции, и не будет получать эталонные образцы продукции до тех пор, пока не изменят методику тестирования.