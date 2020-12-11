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В 2020 году творится какое-то сумасшествие. Новая серия GeForce RTX 3000 продаётся по космическим ценам, а серия предыдущая не только не дешевеет, но даже слегка дорожает. Ситуация беспрецедентная, ведь после начала продаж прошло уже 3 месяца. Кажется, ребята из NVIDIA приготовили нам ещё несколько подарочков под новогоднюю ёлочку. К сожалению, порадовать вас нечем.

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Как сообщается, в настоящее время полностью остановлены мощности по производству графических чипов GeForce RTX 2060/Super. Особенно плохи делу у более мощной версии. Инсайдеры уверяют, что в ноябре все доступные GPU были проданы партнёрам. Склады пусты, и производить такие графические чипы NVIDIA больше не намерена.

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Дело немного лучше у стандартной версии RTX 2060. Так, поставки со стороны NVIDIA в декабре всё ещё продолжаются, но производство также остановлено. Это значит, что после сокращения запасов до минимума, производить видеокарты будет не из чего. Мало того, инсайдеры уверены, что уже вскоре точно такая же судьба постигнет и серию 16ХХ.

Самая недорогая видеокарта NVIDIA текущего поколения представлены GeForce RTX 3060 Ti. Рекомендованная стоимость её стартует с 40 000 рублей, но на самом деле ничего дешевле 60 тысяч нет. RTX 2060/Super исчезнут из продажи. Возникает резонный вопрос: что покупать геймерам, которые могут потратить на видеокарту не более 30 000 рублей? Есть одно решение: поднять цены на GTX 1660 Super. Выходом из положения может быть серия RTX 3050, но в условиях дефицита ждать её массовых продаж до весны не стоит.