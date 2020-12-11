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Сегодня поступили крайне тревожные новости. Дело в том, что количество видеокарт серии GeForce RTX 2060 на складах минимально, поскольку NVIDIA завершила производство и отгрузку подобных чипов. Ситуация крайне комичная: новые видеокарты находятся в дефиците, а старые плавно исчезают из продажи. Хотя, правильно будет сказать, что уже исчезли.

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Ниже можно ознакомиться с тем, в каком плачевном состоянии находится отечественная розница. В продаже есть всего 8 моделей видеокарт NVIDIA с количеством памяти 6 Гб. Это настоящая катастрофа. Где GTX 1660 Super, где RTX 2060 Super? Почему так мало предложений, неужели всё скупил дедушка Мороз, который планирует принести их под новогоднюю ёлочку хорошим мальчикам?

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Известно, что большая часть геймеров предпочитает видеокарты до 200 долларов. В этой категории остаётся достаточно моделей GTX 1050 и GTX 1650. А что делать тем, кто собирает более мощную сборку? Можно было бы посоветовать подождать до весны, вот только ждать особо нечего. Самая недорогая карта нового поколения RTX 3060 Ti получила рекомендованную цену 40 000 рублей. Обычная RTX 3060 в любом случае будет дороже 30 тысяч в эталонном варианте и под 40 тысяч в рознице.

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Есть ещё серия RTX 3050, но точных сроков её выхода нет. Мало того, нет никаких причин считать, что NVIDIA справится с дефицитом. Производитель до сих пор не может решить проблему с поставками дорогих графических чипов. Можно было бы посоветовать взглянуть в сторону AMD, вот только там ситуация ещё печальнее. Отвечая на вопрос заголовка «Что делать» – забыть о планах покупки видеокарты на несколько месяцев, или быть морально готовым заплатить двойную цену за свои увлечения.

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