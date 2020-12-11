Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Игровые карты NVIDIA RTX 20 серии исчезли из российской розницы – выясняем, кто виноват и что делать

Где купить игровую видеокарту под Новый год? Да нигде!
[ ] для раздела Блоги
5
RTX 3070 по ценам 3060 Ti в Compeo.ru - надо брать
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сегодня поступили крайне тревожные новости. Дело в том, что количество видеокарт серии GeForce RTX 2060 на складах минимально, поскольку NVIDIA завершила производство и отгрузку подобных чипов. Ситуация крайне комичная: новые видеокарты находятся в дефиците, а старые плавно исчезают из продажи. Хотя, правильно будет сказать, что уже исчезли. 

реклама

Ниже можно ознакомиться с тем, в каком плачевном состоянии находится отечественная розница. В продаже есть всего 8 моделей видеокарт NVIDIA с количеством памяти 6 Гб. Это настоящая катастрофа. Где GTX 1660 Super, где RTX 2060 Super? Почему так мало предложений, неужели всё скупил дедушка Мороз, который планирует принести их под новогоднюю ёлочку хорошим мальчикам? 

анонсы и реклама
<b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b>
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
12 видов 3060 Ti в Ситилинке
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
-40% на HDD Fujitsu в Регарде

Известно, что большая часть геймеров предпочитает видеокарты до 200 долларов. В этой категории остаётся достаточно моделей GTX 1050 и GTX 1650. А что делать тем, кто собирает более мощную сборку? Можно было бы посоветовать подождать до весны, вот только ждать особо нечего. Самая недорогая карта нового поколения RTX 3060 Ti получила рекомендованную цену 40 000 рублей. Обычная RTX 3060 в любом случае будет дороже 30 тысяч в эталонном варианте и под 40 тысяч в рознице. 

реклама

Есть ещё серия RTX 3050, но точных сроков её выхода нет. Мало того, нет никаких причин считать, что NVIDIA справится с дефицитом. Производитель до сих пор не может решить проблему с поставками дорогих графических чипов. Можно было бы посоветовать взглянуть в сторону AMD, вот только там ситуация ещё печальнее. Отвечая на вопрос заголовка «Что делать» – забыть о планах покупки видеокарты на несколько месяцев, или быть морально готовым заплатить двойную цену за свои увлечения. 

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
7
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
14
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
6
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
2
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy
3
Обзор и тестирование смартфона ASUS ROG Phone 3
4
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5600 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2060
12

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 75
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 40
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
1 декабря 2020 21
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская цена GeForce RTX 3070 продолжает снижаться – карта доступна со скидкой в 10 000 рублей
33
83 актуальных смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 12.5 – сроки выхода и список
5
Новые GeForce RTX 3060 Ti появились в российской рознице – скидки доходят до 9 000 рублей
37
Cyberpunk 2077 на приставках PlayStation 5 и Xbox Series X выглядит гораздо хуже, чем на игровом ПК
47
Игроки недовольны чудовищной производительностью Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One
87
Epic Games Store запускает большую праздничную раздачу игр – 15 популярных проектов за 15 дней
13
Cyberpunk 2077 протестировали на различных видеокартах от Nvidia и AMD
27
Релизная Cyberpunk 2077 в разрешении 2К и 4К недоступна большинству игроков – RTX 3060 Ti-2К@46 fps
67
Redmi 9 Power с аккумулятором 6000 mah выходит 17 декабря
2
NVIDIA выпустила драйвера, повышающие производительность видеокарт GeForce RTX в Cyberpunk 2077
15
Core i9-10900K и Ryzen 9 5950X обеспечат наиболее комфортный игровой процесс в Cyberpunk 2077 — PCGH
50
Google начал продавать восстановленные Pixel 3 за $249
17
В день релиза в Cyberpunk 2077 в Steam одновременно играли более миллиона человек
31
Дождались: состоялся релиз Cyberpunk 2077
94
CD Projekt рассказала, сколько копий Cyberpunk 2077 было предзаказано
36
Народные массы недовольны релизом Cyberpunk 2077 – вместо автомобилей игроки видят серые коробки
25
Intel Celeron D 347 на частоте 8.37 ГГц стал вторым в модельном зачёте
8
Игроки не оценили официальный ролик со «звёздным» составом русской озвучки Cyberpunk 2077
44
BioWare показала эффектный трейлер следующей Mass Effect
12
В Steam началась крупная распродажа по случаю скорого начала The Game Awards 2020
+

Популярные статьи

MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
127
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
86
Рост цен, бум майнинга и дефицит. 5 уроков 2020 года, которые должны усвоить геймеры
24
Cyberpunk 2077 - лучшая игра года
83
В сисадмины я б пошёл, кто меня научит: 5 причин выбрать современную и востребованную IT-профессию
Выбор комплекта памяти на 32 гигабайта и подготовка себя и ПК к его разгону
47
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
6
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
14
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
7

Сейчас обсуждают

Morder
17:20
Кривая, скучная игра, которая требует железа завтрашнего дня, но при этом не дает передовую картинку. Особенно смешно смотреть на якобы перенаселенный город с 2.5 машинами на дороге)))) Какой еще откр...
Cyberpunk 2077 протестировали на различных видеокартах от Nvidia и AMD
Auroson1c
17:17
"Предзаказы Cyberpunk 2077 уже отбили расходы на разработку и продвижение игры" - главное чтоб они не отбили желание разработчиков шлифовать игру дальше.
Предзаказы Cyberpunk 2077 уже отбили расходы на разработку и продвижение игры
Елисей Творимиров
17:15
С чего это он стал убогим? Поясни как эксперт! И желательно с привязкой к цене, а то самсунгами про сейчас козырять начнёшь, чувствую.
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
Елисей Творимиров
17:14
Ты прикалываешься? Показываешь мультяшные циферки с включенным рапидом на сата диске? Хоть изучи сначала что это такое.
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
VRoman
17:14
С одной стороны ты прав, а с другой стороны какова статья такие к ней и комментарии. Ладно в блогах можно писать чего угодно, а вот зачем разрешать в железных новостях писать людям, кто совсем не разб...
Большая распродажа Hi-Fi-электроники от Tronsmart 12.12 со скидками до 53%
Марат Хафизов
17:14
Из своей я замечу "духовки"
Нужно больше лучей — NVIDIA недовольна, когда в обзорах пренебрегают трассировкой лучей
Li Ya
17:08
Раскуярил прибор и потом пеняет.
Обзор графических планшетов, или как я купил проблемного "китайца" и меня обворовала таможня
Вячеслав Николаенко
17:07
Никак не заманить. Это давно труп
Ubisoft уже не знает, как заманить игроков обратно в Hyper Scape
Cheshire600
17:05
как по мне, так aggression - уже звучит как заболевание. Я одному из ораторов выше написал "Ты ж пойми, такие вещи покупают не на последние деньги". И, спасибо за комплимент, что я в свои 38 - молодеж...
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
Cheshire600
17:04
я таки, тебя не понял. Фишка блога - поделиться чем то реальным, а не как тут в последнее время, собирают в теме "интел" компы на амд... я могу в повествование добавить и пс5 и сравнить со старым жел...
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем