В драйверах партнёра NVIDIA обнаружены доказательства существования GeForce RTX 3080 Ti 20 Гб
Вчера один из производителей видеокарт подтвердил существование видеокарты GeForce RTX 3080 Ti. Также стало известно о скором выходе таких графических чипов, как RTX 3070 Ti, RTX 3060, RTX 3050 Ti и RTX 3050. В этом году более точной информации уже не будет, а значит нам придётся довольствоваться слухами и инсайдерскими утечками.
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Что же, сегодня у нас для вас есть одна из таких утечек. Сообщается, что в драйверах HP было обнаружено упоминание о видеокарте GeForce RTX 3080 Ti, которая в данном случае имеет идентификатор 2205 ID. Конкретных причин, почему этот идентификатор нам стоит связывать с этим графическим чипом, источник представить отказался, добавив, что получил их через специализированное ПО.
Инсайдер уверен в собственном утверждении на 99%. Что это может означать, пусть каждый решит самостоятельно. Из ранних утечек мы знаем, что будущий флагман получит 20 Гб памяти, графический чип GA102-250, а также 320-битную шину. Предполагается, что он будет немного медленнее GeForce RTX 3090 за счёт урезанной шины и 20 Гб памяти против 24 Гб. Также есть мнение, что в играх следующего поколения количество видеопамяти будет влиять на производительность больше, чем сейчас, поэтому модель с удвоенной памятью может продемонстрировать существенный рост мощности.
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