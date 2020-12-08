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Мы уже не раз слышали слухи о том, что в следующем году нас ждёт гораздо больше высокопроизводительных моделей от NVIDIA. Сегодня важное подтверждение этой информации пришло от партнёра NVIDIA – Manli. Если вы впервые услышали эту компанию, то это один из брендов, принадлежащий PC Partner. Этот гонконгский конгломерат владеет также марками Inno3D и Zotac.

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Manli подала запрос в Евразийскую Экономическую Комиссию на регистрацию следующих видеокарт: GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti, RTX 3060 и RTX 3050. Давайте разбираться, что представляет собой каждая модель.

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GeForce RTX 3080 Ti – получит графический процессор GA102-250, который окажется почти идентичен GeForce RTX 3090. Также получит 20 Гб видеопамяти, которая сможет работать на скорости 19 Гбит/с. Предполагаемая стоимость составит 900 долларов.

GeForce RTX 3070 Ti – прокачанный вариант уже известной модели. Получит графический процессор от RTX 3080 и 7424 ядра CUDA. Также эту карту должны вооружить 16 Гб видеопамяти. Предполагаемая стоимость составит 600 долларов.

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GeForce RTX 3060 – народный вариант уже известной модели. Получит урезанный графический чип GA106-400 и от шести до 12 Гб видеопамяти, работающей от 14 Гбит/с до 16 Гбит/с. Предполагаемая стоимость составит 299 долларов.

Серия GeForce RTX 3050. Здесь утечек почти не было. Предполагается наличие 6 Гб видеопамяти для старшей модели и 4 Гб для младшей при стоимости от 150 до 200 долларов.