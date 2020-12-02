Российские цены на видеокарты GeForce RTX 3060 Ti оказались ненамного выше рекомендованных NVIDIA
Вчера стала известна российская цена на видеокарту GeForce RTX 3060 Ti. Назвать её адекватной сложно. Посудите сами: в США она зафиксирована на уровне 399 долларов, в Европе – 399 евро, а вот отечественный покупатель должен заплатить минимум 40 000 рублей. По какому курсу считали ребята из NVIDIA, неясно, но сделать с этим ничего уже нельзя. А вот с ценами кастомных карточек всё сложно, ведь даже в сытой Европе и заваленных низкими предложениями Штатах многие версии стартовали с 590 евро. Давайте посмотрим, как дела обстоят у нас.
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Перед вами полный список предложений на Регард. Как видите, цены начинаются с 44 900, что лишь немного превышает рекомендации NVIDIA. Это модель GeForce RTX 3060 Ti от MSI с референсным дизайном и тактовыми частотами.
А вот первая карточка с разгоном стартует с 48 100 рублей. Это модель от Gigabyte, получившая буст до 1740 МГц. Важно учитывать, что здесь не два вентилятора, а три, что будет интересно энтузиастам.
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Самая быстрая карточка также представлена также Gigabyte. Она получила внушительный разгон до 1800 МГц, что должно позволить ей вплотную приблизиться к старшей модели GeForce RTX 3070. Данная версия оснащена массивной системой охлаждения, которая гарантирует тишину и высокую производительность.
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