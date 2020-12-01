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Цены на некоторые модели GeForce RTX 3060 Ti стартуют с 590 евро против рекомендованных NVIDIA 400

Производители видеокарт GeForce RTX 3060 Ti, похоже, не понимают, что по цене 600 евро такая видеокарта никому не нужна
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Сегодня появились обзоры видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Новинка обладает высокой производительностью и неплохим разгонным потенциалом. Стоит только упомянуть, что, уделив немного времени настройкам, можно выйти на один уровень с GeForce RTX 2080 Ti. При этом официальная цена выглядит крайне заманчиво, ведь за такую мощь у нас попросят только 400 долларов. 

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Судя по последним данным, партнёры NVIDIA не спешат слушать рекомендации производителя, устанавливая на карточки просто неразумную стоимость. В Европе данная модель получила рекомендованную цену в 400 евро. Самый дешёвый вариант стартует с 460 евро, что вполне терпимо, но аппетиты некоторых компаний явно завышены. 

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К примеру, модель от Gigabyte с тремя массивными вентиляторами и подсветкой оценена в немыслимые 592 евро. Кто захочет купить столь дорогую карту, неясно, ведь за эту сумму можно дождаться эталонную GeForce RTX 3070, которая по своему потенциалу превосходит RTX 3060 Ti. Список моделей чуть выше. Есть все основания полагать, что такие цены продержатся до тех пор, пока NVIDIA не решит проблему с поставками, ведь дефицит рождает повышенный ажиотаж, а многие покупатели просто не разбираются в железе, покупая то, что кажется подходящим им по стоимости. 

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