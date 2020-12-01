Компания NVIDIA, если верить слухам, первоначально хотела представить видеокарту GeForce RTX 3060 Ti ещё в ноябре, но оказалась «прижатой к календарной стенке» тяжёлой ситуацией с доступностью графических видеокарт нового семейства, а потому решила отложить дебют младшего носителя архитектуры Ampere до начала декабря. Растянуть удовольствие NVIDIA тоже решила своеобразно: формальный анонс GeForce RTX 3060 Ti с объявлением рекомендованной цены состоялся сегодня, а в продажу ожидаемо немногочисленные экземпляры должны поступить завтра.

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Источник изображения: NVIDIA

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Производитель словно бы дал покупателям фору в несколько часов, чтобы принять решение о целесообразности приобретения GeForce RTX 3060 Ti и найти не только товарный экземпляр новинки, но и деньги на его покупку. На иллюстрациях фигурирует эталонный вариант GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Founders Edition, но партнёры NVIDIA должны сразу же предложить видеокарты своего дизайна.

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Источник изображения: NVIDIA

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Как и в случае с другими видеокартами поколения Ampere серии Founders Edition, один из вентиляторов выступает за пределы печатной платы. В данном варианте исполнения GeForce RTX 3060 Ti оснащается специфическим 12-контактным разъёмом питания, но партнёрские видеокарты заменят его на стандартные.

Источник изображения: NVIDIA

Сама NVIDIA сравнивает новинку с GeForce RTX 2060 SUPER. Младший представитель семейства Ampere на фоне этой видеокарты получил 4864 ядра CUDA вместо 2176, количество блоков выборки текстур увеличилось с 136 до 152 штук, блоков растеризации – с 64 до 80 штук, а ядер для аппаратного ускорения трассировки лучей – с 34 до 38 штук. Шина памяти, её тип и объём остались прежними: 256 бит в сочетании с 8 Гбайт GDDR6 соответственно. У видеокарты GeForce RTX 3060 Ti серии Founders Edition частота графического процессора автоматически повышается до 1665 МГц, а частота памяти осталась равной 14 ГГц.

Один из главных вопросов, который волнует аудитории в преддверии старта продаж – рекомендованная цена. В долларовом выражении она уже угадана многими источниками ($399), а рублёвая получается простым наращением цифр – 39 990 рублей. Как уже отмечалось выше, в продажу видеокарты GeForce RTX 3060 Ti поступят завтра.