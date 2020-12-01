Разогнанная 3060 Ti вплотную приблизилась к 2080 Ti и 3070 по тестам Tomshardware – 400$ vs 100 000р
О новой видеокарте GeForce RTX 3060 Ti мы знали абсолютно всё задолго до её официального анонса. То и дело в сети появлялись фотографии, а партнёры NVIDIA за неделю показали собственные версии. В сети засветились распаковки, а кто-то даже умудрился купить новинку на пару дней раньше срока. Это далеко не вся хроника происшествий того, что происходило вокруг нового мощного графического адаптера.
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Если у вас есть вопросы относительно новой карточки, то ниже можно ознакомиться с таблицей, где представлены абсолютно все показатели новой линейки NVIDIA. Из основных: 8 Гб видеопамяти, работающей на скорости 14 Гбит/с; 1665 МГц тактовая частота графического чипа и цена в 400 долларов. Давайте без лишних слов посмотрим на то, что из себя представляет новинка.
Как видите, эталонная версия GeForce RTX 3060 Ti оказалась слегка быстрее RTX 2080 Super. Эта информация давно курсировали в интернете и была официально подтверждена производителем. А вот разгонный потенциал новинки выглядит неплохо. Так, в разрешении 1080р она оказалась всего на 2 fps медленнее RTX 3070 и на 4,5 fps медленнее RTX 2080 Ti.
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В 2К и 4К ситуация точно такая же, с той лишь разницей, что количество кадров падает, а разрыв уменьшается до трёх fps. Ребята с сайта Tomshardware не использовали каких-то невероятных методов разгона, не обливали карту жидким азотом, не меняли термопасту и не проводили другие манипуляции. GeForce RTX 3060 Ti способна получить подобные показатели из коробки. А ведь кастомные модели будут ещё быстрее, что позволит им с лёгкостью обойти референсную RTX 3070.
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