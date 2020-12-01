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О новой видеокарте GeForce RTX 3060 Ti мы знали абсолютно всё задолго до её официального анонса. То и дело в сети появлялись фотографии, а партнёры NVIDIA за неделю показали собственные версии. В сети засветились распаковки, а кто-то даже умудрился купить новинку на пару дней раньше срока. Это далеко не вся хроника происшествий того, что происходило вокруг нового мощного графического адаптера.

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Если у вас есть вопросы относительно новой карточки, то ниже можно ознакомиться с таблицей, где представлены абсолютно все показатели новой линейки NVIDIA. Из основных: 8 Гб видеопамяти, работающей на скорости 14 Гбит/с; 1665 МГц тактовая частота графического чипа и цена в 400 долларов. Давайте без лишних слов посмотрим на то, что из себя представляет новинка.

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Как видите, эталонная версия GeForce RTX 3060 Ti оказалась слегка быстрее RTX 2080 Super. Эта информация давно курсировали в интернете и была официально подтверждена производителем. А вот разгонный потенциал новинки выглядит неплохо. Так, в разрешении 1080р она оказалась всего на 2 fps медленнее RTX 3070 и на 4,5 fps медленнее RTX 2080 Ti.

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В 2К и 4К ситуация точно такая же, с той лишь разницей, что количество кадров падает, а разрыв уменьшается до трёх fps. Ребята с сайта Tomshardware не использовали каких-то невероятных методов разгона, не обливали карту жидким азотом, не меняли термопасту и не проводили другие манипуляции. GeForce RTX 3060 Ti способна получить подобные показатели из коробки. А ведь кастомные модели будут ещё быстрее, что позволит им с лёгкостью обойти референсную RTX 3070.