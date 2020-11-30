Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад появились официальные сведения от представителей AMD, прокомментировавших ситуацию вокруг дефицита видеокарт Radeon RX 6800-й серии. Сообщается, что положение дел должно улучшится через 4-8 месяцев, но более точной информации на этот счёт нет. На самом деле всё может затянуться до весны, ведь в деле пропажи видеокарт появилась переменная майнеров. Насколько это повлияет на будущие поставки, не знают даже ребята из AMD.

реклама

Хорошо то, что проблемы дефицита никак не повлияют на запуск очередной модели, которая должна возглавить линейку Big Navi. Это флагманская Radeon RX 6900 XT. На изображении ниже можно ознакомиться с её характеристиками. Ничего нового там нет, поскольку мы об этом уже неоднократно говорили. Как видите, максимальная тактовая частота установлена на отметку 2250 МГц, что полностью соответствует модели RX 6800 ХТ. Но это не значит, что внутри карта будет равно такой же.

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время -40% на HDD Fujitsu в Регарде Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Энтузиасты получили доступ к BIOS эталонной Radeon RX 6900 XT. Как оказалось, максимальная тактовая частота составляет рекордные 3000 МГц. Отметим, что RX 6800 ХТ ограничена показателем 2800 ХТ, который уже был достигнут оверклокерами на жидком азоте. Для того чтобы двигаться дальше, нужен кастомный BIOS. Если Radeon RX 6900 XT с завода получит +200 МГц, то это позволит энтузиастам покорить новые пределы синтетических тестов.

реклама

Стоимость Radeon RX 6900 XT стартует с 999 долларов. AMD не планирует передавать выпуск флагмана партнёрам. Это значит, что количество будет ограничено не только на старте, но и на протяжение всего жизненного цикла. Добиться столь высоких тактовых частот на воздухе не удастся, но при использовании систем жидкостного охлаждения даже дома можно будет поставить несколько личных рекордов.

реклама



