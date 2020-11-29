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Во время больших скидок чуть ли не все магазины в интернете устраивают распродажи. Многие удивляются, ведь на первый взгляд неясно, где эти ребята умудряются изыскивать средства для выдачи нам столь щедрых скидок. После внимательного осмотра можно прийти к простым выводам: никаких скидок нет, ведь многие просто завышают цену за несколько дней до распродажи, а потом предлагают купить товар с несуществующим дисконтом.

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Увы, этот способ работает, ведь далеко не все следят за ценообразованием. Сегодня мы хотим рассказать вам о просто невероятной скидке в 50 000 долларов. Отметим сразу, купить такой товар в РФ вам скорее всего не удастся, но мы не будем утверждать, ведь производитель заверяет о бесплатной доставке в рамках акции Cyber Week. Столь щедрое предложение можно найти на официальном сайте Samsung в США.

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Сообщатся, что гигантский 98-дюймовый телевизор Samsung Q900 QLED Smart 8K UHD получил скидку в 50 000 долларов. Правда стоил он перед этим 99 999 долларов, а значит данная модель продолжает оставаться недоступной абсолютному большинству покупателей. Для настоящих фанатов технологий работает беспроцентный кредит. Согласно его условиям, нужно выплачивать 1 041.67 доллара долгих 48 месяцев.

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Samsung Q900 QLED Smart 8K UHD представляет собой одну из самых крутых моделей на рынке. Это и разрешение 8К, и самая прорывная технология дисплея на квантовых точках. Производитель заверяет, что новый алгоритм AI апскейлинг позволит превратить даже картинку 720р в полноценное 8К, которое удивит своей чёткостью даже самых требовательных покупателей. Ссылка на официальный сайт.