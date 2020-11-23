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Кажется, о видеокарте GeForce RTX 3060 Ti мы уже знаем всё. От её технических характеристик, до внешнего вида. Так, кроме моделей от партнёров была представлена эталонная версия, которая визуально напоминает RTX 3070. Здесь самое время отметить, что первая окажется на 100 долларов дешевле и придёт на замену RTX 2080 Super, в то время как вторая оказалась быстрее флагманской дорогой RTX 2080 Ti. Как сообщается, некоторые модели RTX 3060 Ti будут настолько быстры, что смогут догнать старый флагман RTX 2080, который до сих пор продаётся за 100 000 рублей.

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Ниже представлены несколько первых изображений в популярном бенчмарке Geekbench. Как видите, два прохода обеспечили GeForce RTX 3060 Ti 326 тысяч баллов. Сообщается, что средняя оценка RTX 3070 в этом же тесте соответствует показателю 360 тысяч, опускаясь ниже 350 000 на некоторых системах. При этом RTX 3070 быстрее RTX 2080 Ti на 5-7%. Предполагается, что в некоторых случаях разогнанные с завода RTX 3060 Ti могут оказаться на равных с предыдущим флагманом.

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К сожалению, стоимость подобных моделей будет куда выше рекомендованных 400 долларов. Это не уменьшает факта, что бодрый середняк в лице RTX 3060 Ti сможет догнать сверхдорогую карту RTX 2080 Ti. Продажи новинки должны начаться 2 декабря.