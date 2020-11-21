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Представлены первые изображения GeForce RTX 3060 Ti FE – массивная конструкция и знакомый дизайн

Смотрим первые официальные изображения недорогой геймерской видеокарты GeForce RTX 3060 Ti FE
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Мы с вами уже видели достаточно нереференсных моделей видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Судя по всему, пришло время NVIDIA показать эталонную GeForce RTX 3060 Ti FE. Какое-то время назад по сети гуляли изображения с одним кулером, что якобы говорило о низком энергопотреблении новинки, однако на поверку RTX 3060 Ti FE оказалась точной копией уже знакомой нам RTX 3070 FE. 

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Здесь вам и 12-контактный разъём питания, который снова находится посередине, и почти такой же цвет, и комплектный переходник и многие другие атрибуты старшей модели. Видно, что инженеры NVIDIA решили не придумывать велосипед, ограничивать уже хорошо зарекомендовавшей себя конструкцией. Кстати, здесь тот же 256-битный интерфейс с 8 Гб видеопамяти GDDR6 на 14 Гбит/с. 

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Ранее мы видели тесты GeForce RTX 3060 Ti, в которых новинка обходит RTX 2080 Super, при большом ценовом разрыве между ними в пользу новой модели. Ниже можно рассмотреть дизайн задней панели, а также коробку. Известно, что видеокарта поступит в продажу 2 декабря по цене 399 долларов. Назвать стоимость неэталонных версий пока сложно, поскольку эмбарго от производителя запрещает партнёрам NVIDIA афишировать некоторые подробности до официального анонса. 

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laon
22:29
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laon
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А тут нет выбора, чтобы человек не взял на интеле, оно будет сосать у амд. Даже сборка зелота..
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Slumber
22:25
чему гореть, когда 10900 и дешевле, и есть в наличии. Бумажные анонсы они такие.
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Kryptonite
22:24
пару лет назад они уже продавались с рук по 30-35. собственно я свой слай 1080ти тогда и покупал, причем переобутый на воду. спасибо местному форуму за это.
Выясняем, кто победит: 2Х-GeForce GTX 1080 Ti или Radeon RX 6800 XT – флагманы vs 10 игр в тесте SH
Slumber
22:23
если учесть цену и то, что в среднем в лучшем случае 2-3% в играх = паритет?
Битва флагманских CPU в разгоне - Ryzen 5950X 4.9GHz против Core i9-10900K 5.2GHz от Testing Games
Slow Mo
22:23
Ща бывшая элитка(синева) начнет орать,что экономный бомж это хорошо)
Битва флагманских CPU в разгоне - Ryzen 5950X 4.9GHz против Core i9-10900K 5.2GHz от Testing Games
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