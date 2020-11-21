Представлены первые изображения GeForce RTX 3060 Ti FE – массивная конструкция и знакомый дизайн
Мы с вами уже видели достаточно нереференсных моделей видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Судя по всему, пришло время NVIDIA показать эталонную GeForce RTX 3060 Ti FE. Какое-то время назад по сети гуляли изображения с одним кулером, что якобы говорило о низком энергопотреблении новинки, однако на поверку RTX 3060 Ti FE оказалась точной копией уже знакомой нам RTX 3070 FE.
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Здесь вам и 12-контактный разъём питания, который снова находится посередине, и почти такой же цвет, и комплектный переходник и многие другие атрибуты старшей модели. Видно, что инженеры NVIDIA решили не придумывать велосипед, ограничивать уже хорошо зарекомендовавшей себя конструкцией. Кстати, здесь тот же 256-битный интерфейс с 8 Гб видеопамяти GDDR6 на 14 Гбит/с.
Ранее мы видели тесты GeForce RTX 3060 Ti, в которых новинка обходит RTX 2080 Super, при большом ценовом разрыве между ними в пользу новой модели. Ниже можно рассмотреть дизайн задней панели, а также коробку. Известно, что видеокарта поступит в продажу 2 декабря по цене 399 долларов. Назвать стоимость неэталонных версий пока сложно, поскольку эмбарго от производителя запрещает партнёрам NVIDIA афишировать некоторые подробности до официального анонса.
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