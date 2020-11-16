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Сегодня мы уже говорили о скором выходе новой видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Напомним, она поступит в продажу 2 декабря и сможет предложить высокую производительность по относительно низкой цене. Тем не менее до текущего момента было неясно позиционирование данной карты, а также где именно в продуктовой цепочке она разместится. Что же, сегодня NVIDIA дала исчерпывающие ответы на эти и многие другие вопросы.

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Согласно официальному слайду, GeForce RTX 3060 Ti превзойдёт RTX 2060 SUPER на 40%. Эта цифра полностью отражает прирост производительности между поколениями. Ниже вы можете изучить результаты тестов, которые были представлены на закрытом мероприятии NVIDIA. В качестве процессора использовался 10-ядерный Core i9-10900K. Разрешение в играх было установлено на отметку 2К, настройки графики неизвестны.

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Как видите, благодаря архитектурным улучшениям, новинке удалось обойти дорогую RTX 2080 SUPER, которая долгое время оставалась второй по скорости пользовательской видеокартой. Её официальная стоимость была установлена на отметку 699 долларов, но реальная цена превышала 1 000 условных единиц.

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Сообщается, но что новинка получит 8 Гб видеопамяти, работающей на скорости 16 Гбит/с, а также цену ниже 400 долларов. А вот удастся ли NVIDIA удовлетворить спрос, будет ясно только в день продаж.