Представлены спецификации GeForce RTX 3060 Ti – 16.2 TFLOPS, 8 Гб GDDR6 и 256-битная шина-Videocardz
NVIDIA традиционно начинает выпуск видеокарт нового поколения с дорогих моделей. У нас есть GeForce RTX 3090/3080/3070. Есть мнение, что в январе состоится выход флагманской RTX 3080 Ti, кроме того уже известно, что в продажу поступит модель RTX 3060 Ti. Если реальных подтверждений выхода первой пока не было, то вторая имеет официальный статус, а значит сегодня мы можем пройтись по её основным параметрам и характеристикам.
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- Чип: GA104-200
- Ядра CUDA: 4 864
- Количество видеопамяти: 8 Гб GDDR6 на 14 Гбит/с
- Тактовая частота GPU: 1665 МГц
- Шина: 256 бит
- Пропускная способность памяти: 448 ГБ / с
- Мощность: 16.2 TFLOPS
- Требования к питанию: 180 Вт
Достаточно сложно понять, насколько видеокарта будет мощной без прямых сравнений. Благо в сети уже появились официальные тесты, в рамках которых GeForce RTX 3060 Ti обходит RTX 2080 Super. Что важно, цена первой составит 400 долларов, в то время как вторая до сих пор имеет официальную стоимость на уровне 699 долларов, а реально продаётся за 800 вечнозелёных.
На этом фоне огорчают первые европейские цены, стартующие с 780 долларов. Однако эксперты полагают, что это временное явление, а значит, как только рынок насытится, то мы получим нечто близкое к рекомендованной стоимости. Совсем недавно появились слухи, что последующие несколько месяцев дефицит сохранится. Будем надеяться, что до весны NVIDIA удастся насытить рынок достаточным количеством моделей. Старт продаж GeForce RTX 3060 Ti намечен на начало следующего года.
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