Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Последние несколько месяцев игровое сообщество находится в приподнятом состоянии. Вначале видеокарты GeForce RTX 3000-й серии, которые оказались гораздо быстрее своих предшественников. Сегодня в продажу поступит долгожданная серия Big Navi в лице Radeon RX 6800 XT и RX 6800. Стоит отметить, что первые до сих пор находятся в дефиците, что негативным образом отразилось на их ценах, а вторые могут поступить на прилавки весьма скромной партией.

реклама

На этом фоне многие ждут менее дорогую GeForce RTX 3060 Ti. Ещё бы, ведь при стоимости менее 400 долларов она должна оказаться быстрее GeForce RTX 2080 Super, превосходящей её чуть ли не в два раза по цене. Увы, чудес не бывает, ведь сегодня появились первые цены европейского магазина Skytech на несколько моделей видеокарты от Gigabyte. Стоимость можно посмотреть ниже. Предупреждаем заранее: слабонервным лучше туда не смотреть.

анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Как вам цена от 664 до 734 евро? Если перевести всё это в доллары, то получится 787 и 870 долларов. Ребята отлично знают свою работу, поскольку поставили такую стоимость, которая вынуждает взять дорогую GeForce RTX 2080 Super, надолго забыв о чудесной RTX 3060 Ti.

реклама

Нет никаких сомнений, что через несколько месяцев ценник стабилизируется, но от этого не становится легче, ведь многие геймеры хотели получить быструю видеокарту для игры в 2К под новогоднюю ёлочку. Теперь придётся начинать о ней мечтать не раньше весны.