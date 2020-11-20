AMD поможет существенно ускорить видеокарты NVIDIA и процессоры Intel – SAM на всех компьютерах
После того как AMD анонсировала новую функцию Smart Access Memory (SAM), прошло чуть больше месяца. Суть технологии в том, что CPU получит доступ ко всей видеопамяти на видеокартах поколения Radeon RX 6000, что должно значительно увеличить производительность систем на базе красных чипов. Спустя какое-то время стало известно, что интерес к функции проявляет NVIDIA. Кроме того, обеспокоенность высказала Intel.
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Некоторые эксперты полагали, что столь весомое преимущество будет доступно только владельцам Radeon+ Ryzen. Тем не менее сегодня AMD заявила, что её инженеры работают с Intel, что позволит внедрить поддержку Smart Access Memory для тандема: процессор Intel + видеокарта AMD на материнских платах серии 400. Кроме того, вторая группа находится на связи с NVIDIA, что позволит активировать эту функцию для тандема: видеокарта NVIDIA + процессор AMD.
В связи с этим остаётся не ясно, а что делать тем, у кого процессор Intel и видеокарта NVIDIA. Будем надеяться, что AMD не оставит столь большую группу пользователей на произвол судьбы. Одновременно с этим представители красных заявили, что технология действительно сложная и обычным переключением не обойдётся. Нужны глубокие оптимизации.
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