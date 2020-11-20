Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD поможет существенно ускорить видеокарты NVIDIA и процессоры Intel – SAM на всех компьютерах

AMD поделится уникальной технологией Smart Access Memory со своими конкурентами – NVIDIA и Intel, что позволит значительно ускорить их работу
[ ] для раздела Блоги
10
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Ryzen 5 5600X для сборки компа в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

После того как AMD анонсировала новую функцию Smart Access Memory (SAM), прошло чуть больше месяца. Суть технологии в том, что CPU получит доступ ко всей видеопамяти на видеокартах поколения Radeon RX 6000, что должно значительно увеличить производительность систем на базе красных чипов. Спустя какое-то время стало известно, что интерес к функции проявляет NVIDIA. Кроме того, обеспокоенность высказала Intel. 

реклама

Некоторые эксперты полагали, что столь весомое преимущество будет доступно только владельцам Radeon+ Ryzen. Тем не менее сегодня AMD заявила, что её инженеры работают с Intel, что позволит внедрить поддержку Smart Access Memory для тандема: процессор Intel + видеокарта AMD на материнских платах серии 400. Кроме того, вторая группа находится на связи с NVIDIA, что позволит активировать эту функцию для тандема: видеокарта NVIDIA + процессор AMD.

анонсы и реклама
Упала цена 2070S ASUS Gaming
7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Обвал цен на RTX 2070 SUPER
Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru
RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

В связи с этим остаётся не ясно, а что делать тем, у кого процессор Intel и видеокарта NVIDIA. Будем надеяться, что AMD не оставит столь большую группу пользователей на произвол судьбы. Одновременно с этим представители красных заявили, что технология действительно сложная и обычным переключением не обойдётся. Нужны глубокие оптимизации. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
102
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
9
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
79
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: ноябрь 2020
9
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
26
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
110
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5600 XT
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
90
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
15

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 31
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 110
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 90
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 102
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 79
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
18 ноября 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft существенно урежет доступ к правам «Администратора» на операционной системе Windows 10
45
CD Projekt предлагает необычные подарки всем покупателям Cyberpunk 2077 – куртка Ведьмака и другое
22
Названа цена новых видеокарт AMD в РФ – Radeon RX 6800 ХТ – 59 990 рублей – 840$ vs 649$ в США
166
Radeon RX 6800 XT обходит RTX 3090 и устанавливает новый мировой рекорд 3DMark FireStrike
127
Ноутбук от Apple за 100 000 рублей не смог вытянуть Ведьмак 3 – зависания и просадки fps
15
Radeon RX 6800 XT оказывается позади GeForce RTX 3080 — данные на основе 17 обзоров
58
YouTube могут заблокировать в России за цензуру российских СМИ
313
AMD Radeon RX 6800 XT не уступает NVIDIA GeForce RTX 3080 в играх – тест TechSpot
227
Radeon RX 6800 XT и 6800 оказались быстрее RTX 3090 в свежих играх, оптимизированных под RDNA 2
90
Radeon RX 6800 XT на частоте 2,65 ГГц быстрее RTX 3090 с LN2-охлаждением
62
Процессоры Intel на базе 5-нм техпроцесса могут выйти уже в 2022 году – одновременно с AMD Zen 4
55
Выясняем, сколько потоков нужно современным играм – физические ядра, против виртуальных в тесте SH
31
Эволюция процессоров AMD Ryzen за 4 года – рост мощности Ryzen 7 1700X-Ryzen 7 5800X в тесте Bk
42
Цена Ethereum превысила 500$ - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на видеокарты
35
Snapdragon 895 будет производиться TSMC по 4-нм техпроцессу
1
AMD показала демонстрационный ролик Hangar 21 с трассировкой лучей
18
В России стартовали продажи консолей Sony PlayStation 5
27
Radeon RX 6800 обладает существенным запасом для снижения напряжения
119
GeForce RTX 3080 прописалась в обновлённых системных требованиях Cyberpunk 2077
32
17 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 на Android 10 и Android 11
2

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: ноябрь 2020
9
Собираем ультрабюджетный игровой компьютер для нетребовательных геймеров – экономим вместе с AMD
33
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
102
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
79
Простейший способ разгона шины BCLK на большинстве системных плат AM4
54
Чёрная пятница в KeysOff – Windows 10 Pro за $7,45 и скидки до 58% на всё программное обеспечение
Подробное тестирование игры Horizon Zero Dawn
27
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
9
Обзор кнопочного телефона BQ 2824 Tank T со встроенным термометром
9

Сейчас обсуждают

Илья
00:58
Cкучная с детским сюжетом....
Horizon Zero Dawn доберётся до GOG на следующей неделе
Иван Албутов
00:56
ждем поддержку на b350 от Асуся
ASRock и ASUS выпускают BIOS для AMD Ryzen 5000 Zen 3 и плат с B450, для AMD A320 и X370 готовятся
Slow Mo
00:55
Рвет на жопе волосы твоя Интела
AMD поможет существенно ускорить видеокарты NVIDIA и процессоры Intel – SAM на всех компьютерах
Inqizitor
00:54
Кто это сказал? Может и будет, но нормальный, который и лучи тянет и 16+ гиг памяти. А покупать убогий 3080 могут лохи только. Кстати у меня сейчас как раз предтоп 1080ti.
GeForce RTX 3080 прописалась в обновлённых системных требованиях Cyberpunk 2077
Dr.Power
00:45
Интересно, а для asrock a300 minidesk они запилят биос?
ASRock и ASUS выпускают BIOS для AMD Ryzen 5000 Zen 3 и плат с B450, для AMD A320 и X370 готовятся
Лучезарная Куртка
00:43
та дай людям в лужи позалипать, геймплея все равно нет)
Radeon RX 6800 XT осталась без трассировки лучей в Cyberpunk 2077 – RTX-ON только для NVIDIA
wwr222
00:41
Я говорил,что читать нужно внимательно.Игра на жестком диске.Минимальное значение вероятно в самом начале,когда еще толком локация не прогрузилась. Вот,что получается при прогоне бенчмарка и сторонней...
Подробное тестирование игры Horizon Zero Dawn
VirussX
00:39
Да это, питухт заглот, просто кукарекает, как всегда.
Radeon RX 6800 XT осталась без трассировки лучей в Cyberpunk 2077 – RTX-ON только для NVIDIA
Лучезарная Куртка
00:38
тут некоторые 5% победу 3080 над ХТ прозвали разгромом, что на последней прям не поиграть.
AMD поможет существенно ускорить видеокарты NVIDIA и процессоры Intel – SAM на всех компьютерах
Аслан Хироуз
00:35
Прикол в том что интересные детали добавляются и без включения рейтресинга, так что к nvidia и ubisoft есть очень веские вопросы... Они что смогли реализовать рейтрейсинг без RT ядер? Ну так пускай вы...
В первом обзоре Red Devil Radeon RX 6800 XT видеокарта побила рекорд 3DMark Fire Strike
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем