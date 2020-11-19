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Самый быстрый в мире мобильный процессор M1 от Apple оказался крайне противоречивым. Вначале нам сообщили, что он с лёгкостью обходит GeForce GTX 1050 Ti на немыслимые 30% в реальных задачах. После этого неожиданно выяснилось, что в бенчмарке Cinebench R23 он уступает Ryzen 9 4900Н 68%. Неясно, как на это реагировать, и где здесь правда, ведь десятки новых владельцев уже заявили, что скорость обработки данных у нового MacBook Air просто фантастическая.

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После целого ряда рекордов один из энтузиастов добрался до запуска серии игр во вселенной Ведьмака. Как оказалось, первые две имеют собственные версии на macOS, поэтому пошли без особых проблем, а вот с третьей частью возникли трудности. Ведьмак 3 лагал, подвисал и глючил. Количество кадров постоянно опускалось до минимальных значений, игровой процесс стал фактически неиграбельным.

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Энтузиаст пояснил происходящее тем, что ему пришлось включить эмуляцию Windows. Именно поэтому появились столь неприятные просадки. Как бы там ни было, но новенький процессор M1 от Apple явно не справился с поставленной задачей. Будем надеяться, что следующая модель будет достаточно мощной, чтобы запустить Ведьмак 2015 года выпуска.