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Уже несколько дней интернет пестрит невероятной информацией о самом быстром мобильном чипе всех времён и народов, который изготовила самая лучшая компания на Земле. Речь естественно об Apple и её мобильном чипе M1. Как оказалось, чип настолько крут, что с лёгкостью обходит популярную видеокарту GeForce GTX 1050 Ti на 30%. На самом деле результаты сразу же вызывали сомнения, поскольку непонятна ни методика, ни многие другие параметры.

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Это не помешало производителю заочно наречь свой камень лучшим. Сегодня подъехали тесты Cinebench R23 для одного ядра и в многоядерных задачах. Что же, перед нами проигрыш по всем фронтам. Так, лучшие результаты в одноядерных тестах показал 10-нм камень Intel Core i7-1185G7. Разрыв не такой большой и составляет всего 15%, но он есть, а значит говорить о преимуществе не стоит.

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И уже совсем разгромный результат в тестах многоядерных. Ниже можно рассмотреть, что лидером остаётся 7-нм Ryzen 9 4900Н, оказавшийся быстрее самого быстрого чипа на планете от Apple на 68%. Что любопытно, даже относительно недорогой Ryzen 7 Pro 4750U идёт с яблочным камешком на равных.

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Кстати, важно учитывать, что Apple M1 изготовлен по эксклюзивному контракту по 5-нм техпроцессу TSMC. Никто больше не обладает столь продвинутой технологией. Однако уже сейчас эти 5-нм находятся на уровне с 14-нм от Intel и сильно отстают от 7-нм AMD.