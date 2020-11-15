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Последние много лет лучшие процессоры с интегрированной графикой делает AMD. Следующее поколение мобильных решений Intel должно совершить существенный бросок, но со стороны красной команды уже звучат заявления об ещё более мощной графической системе в APU Ryzen 5000. Несмотря на такую активность, результаты самой мощной интегрированной видеокарты всё ещё далеки от бюджетных дискретных решений.

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Неясно, то ли действительно сложно выпустить мощную интегрированную графику, то ли производители просто не спешат. В конце концов, зачем выпускать графический чип с приростом на 50% сегодня, если и 25% вполне сойдёт. А более мощный можно продать через год. Вполне возможно, что дело не в этом, но теперь становится, ясно, что вскоре нас ждёт война за первенство на рынке мобильных интегрированных решений.

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Выше и ниже можно посмотреть тесты нового процессора Apple M1 в бенчмарке GFXBench 5.0 и GeekBench 5.0. При этом в одном из них идёт прямое сравнение с одной из наиболее популярных видеокарт – GeForce GTX 1050 Ti. Как видите, интегрированный GPU с лёгкостью обходит дискретку на 25-30%, не оставив ей никаких шансов. А ведь перед нами только первая ласточка, поскольку Apple не планирует останавливаться на достигнутом.

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Выше также можно посмотреть результаты в GeekBench 5.0. Как видите, в многоядерных тестах процессор Apple M1 всё ещё отстаёт от своих конкурентов, а вот в одноядерных кладёт новенький 10-ядерный Core i9-10910 на лопатки. Судя по всему, ни AMD, ни Intel не ожидали от яблочников таких успехов.