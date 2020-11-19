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Сегодня наши читатели столкнулись с настоящим шквалом новостей о новых видеокартах Radeon RX 6000-й серии. В каких-то обзорах можно увидеть, как новая Radeon RX 6800 ХТ обходит GeForce RTX 3080 с небольшим перевесом, в то время как в других вторая отстаёт на несколько процентов. Судя по всему, мы наблюдаем паритет, когда в некоторых условиях побеждают красные, а в других – зелёные.

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При этом есть вопросы к трассировке лучей, поскольку собственная технология AMD FidelityFX Super Resolution неготова. Между тем на фоне всех этих цифр о производительности хотелось бы знать, какой оказалась цена на новинки в российской рознице. Что же, прямо сейчас у нас есть ответ на этот вопрос, хотя он может вас не порадовать.

Radeon RX 6800 – 579 долларов официальная – 53 590 для РФ (700 долларов по курсу на утро четверга)

Radeon RX 6800 ХТ – 649 долларов официальная – 59 990 рублей для РФ (840 долларов по курсу на утро четверга)

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Учтите, что это официальная стоимость на эталонные версии, а значит модели от партнёров окажутся ещё дороже. Сколько в итоге будут стоить новые карты, которые поступят в продажу через 2 недели, никто не знает, ведь никаких ограничений просто нет. Мало того, первые партии оказались действительно небольшими, что привело к очередному ажиотажу, когда энтузиасты готовы платить за новинки чуть ли не любые цены. Для примера давайте сравним новые цены с официальным для видеокарт NVIDIA:

GeForce RTX 3090 – 136 990 рублей

GeForce RTX 3080 – 63 490 рублей

GeForce RTX 3070 – 45 490 рублей

Если посмотреть на многие тесты, то окажется, что очень часто GeForce RTX 3070 слегка уступает Radeon RX 6800, а вот разница в цене между ними немаленькая. Что до старшей версии – GeForce RTX 3080, то разница оправдывается небольшим отставанием.