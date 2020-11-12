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Видеокарта GeForce GTX 980 вышла осенью 2014 года. Она имела 4 ГБ видеопамяти GDDR5, работающей на 256-битной шине. Для своего времени это была внушительная модель, способная дать в руки геймерам настоящий игровой инструмент. В те времена маркетологи NVIDIA ещё не осознали, что их продукция на вес золота, и даже дороже, установив на GeForce GTX 980 цену в 549 долларов.

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GeForce GTX 1080 заглянула к нам в мае 2016 года и была куда мощнее своей предшественницы, предлагая уже 8 Гб памяти. Стоит учесть, что ни эта модель, ни GTX 980, ни даже RTX 2080 не были полноценными флагманами, ведь спустя какое-то время в продажу поступала более мощная версия с приставкой «Ti». А вот RTX 3080 какое-то время позиционировалась в качестве самой быстрой пользовательской видеокартой поколения.

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Сейчас уже известно, что впереди нас ждёт приход GeForce RTX 3080 Ti, который состоится в январе 2021 года. Стоит отметить, что за последние годы цена на модель «хх80» серьёзно подросла:

GeForce RTX 3080: осень 2020 по цене 700$

GeForce RTX 2080: лето 2018 по цене 799$

GeForce GTX 1080: май 2016 по цене 549$

GeForce GTX 980: конец 2014 по цене 549$

Задача данного тестирования, изучить актуальность старых видеокарт в 2020 году, а помогут нам в этом ребята с Ютуб-канала TheSpyHood. Тесты проводились в разрешении 2К, но в оригинальном видео ниже есть и 4К. Если сегодня GeForce GTX 980 трудится в вашей системе, то вам однозначно не стоит испытывать её на 2К. Вполне вероятно, что на 1080р она демонстрирует стабильные 60 кадров в секунду. А вот брать подобную карту с барахолки стоит только в том случае, если вам её отдают почти бесплатно. GeForce GTX 1080 настоящий боец, но задумываться о приобретении столь старой модели на вторичке, не стоит, ведь уже завтра вам придётся снижать настройки и разрешение.

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GeForce RTX 2080 морально устарела, да и цена на неё слишком уже велика. В настоящее время лучше подождать насыщения рынка, когда GeForce RTX 3080 можно будет купить по близкой к рекомендованной стоимости.

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