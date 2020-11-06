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Уже два дня на нашем сайте бушуют нешуточные страсти. Шутка ли, схлестнулись фанаты синего и красного лагерей, да ещё и нашли для этого действительно достойный повод, ведь вчера в продажу поступили новые процессоры AMD. Рассказывать обо всех деталях произошедшего не будем. Давайте ограничимся констатацией фактов:

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В руках AMD находится улучшенная версия 7-нм техпроцесса

Zen 3 представляет собой крайне удачную микроархитектуру

Наблюдается значительное повышение производительности в задачах, зависящих от тактовой частоты и эффективной работы на одно ядро

Новые Ryzen 5000-й серии оказались крайне дорогими, а российские цены просто шокируют

По большому счёту, новинки только догнали, а в некоторых задачах немного оторвались от процессоров Intel 10-го поколения

Кто-то уже для себя решил судьбу новых процессоров, другие только размахивают виртуальными кулаками на форумах, планируя и дальше сидеть на Ryzen 5 1600. В любом случае не сделать окончательных выводов мы не можем. Давайте обратимся к ребятам с популярного канала на Ютуб – TheSpyHood. Все тесты проведены в разрешении 2К с использованием видеокарты GeForce RTX 3080.

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Предлагаем вам сразу же перейти к полоске «среднее». Мы специально для вашего удобства сделали простую диаграмму, где любезно подсчитали все ключевые значения по каждому процессору. Вы видите разницу между 165, 163 и 162 fps? Если да, то обоснуйте своё мнение в комментариях, а мы взглянем на цены. Итак, Core i5 10600K продаётся за 25 050 рублей, но версию без встроенной видеокарты можно взять и за 22 420 рубликов.

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Core i5 9600K оценён в 20 850 рублей, а версия без графики в 17 030. Процессор Ryzen 5 5600X купить сложно, фанаты раскупают их по любым ценам, а вот официальная стоимость для РФ говорит, что они должны продаваться по 27 400 рубчиков за штучку. От себя мы порекомендуем взять Core i5 9600KF, это позволит сэкономить 10 000 рублей, потеряв при этом всего 3 кадра в секунду.

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