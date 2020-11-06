Названы рекомендованные цены процессоров Ryzen 5000 для России – эпоха низких ценников завершилась
5 ноября можно смело назвать днём AMD. Новые процессоры Ryzen захватили все новостные ленты, а тысячи экспертов и энтузиастов постоянно публикуют самые точные и правдоподобные тесты. Если вкратце, то архитектура Zen 3 оказалась удачной, что позволило красным достичь игровой производительности процессоров Intel текущего поколения в играх. Правда между ними технологическая пропасть в виде 7-нм и 14-нм техпроцесса, но в целом обе команды идут нос к носу, или скорее – чип к чипу.
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Продажи процессоров стартовали, а значит первые покупатели уже могут воочию убедиться в мощи новинок. С большим запозданием AMD рассказала о своей ценовой политике. Ознакомиться с официальной таблицей можно ниже. Стоит отметить, что и без того дорогие камни стали просто золотыми. Только вдумайтесь: Ryzen 5 5600Х стоит 27 400 рублей. Учтите, что это официальная цена, которая первые месяцы будет гораздо выше, ведь мало кто придерживается таких условностей.
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Многие не понимают, дорого это или нет. Давайте подойдём к вопросу прощу: Intel Core i5 10600К в коробочной версии уже сегодня продаётся за 20 940 рублей. Очень сомнительно, чтобы новый камень от AMD был на шесть с половиной тысяч круче. А как вам 40 900 рубчиков за Ryzen 7 5800X? Это звучит смешно, но теперь обычный 8-ядерник от AMD стал на один уровень с 10-ядерным Core i9-10850KA в красивой коробочке с картинками из фильма мстители.
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Всё это было бы комично, если бы не было правдой. Легендарная демократическая ценовая политика исчезла, а на её место встала жёсткая капиталистическая рука, пытающаяся выжать из каждого камня солидную порцию долларов. Рынок определит, нужна ли пользователям такая AMD, или ребятам снова придётся годами навёрстывать упущенные возможности.
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