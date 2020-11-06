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Прежде чем приступать к обсуждению материала, нужно выяснить, насколько один процессор должен опережать другой, чтобы это считалось большим отрывом? Люди, не имеющие представления о текущем положении на рынке, без всяких сомнений скажут 15 и более процентов, и будут правы, ведь происходящее сейчас можно назвать затянувшейся комедией, в которой меняются лишь актёры, разыгрывающие один и тот же спектакль уже больше десяти лет.

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Пятнадцать лет назад через каждое поколение процессоров нас ждало удвоение производительности. В итоге это было заметно прежде всего в играх. Сейчас мы слышим о 20% приросте IPC, но не видим никаких результатов в этих самых играх. Нам говорят, что прирост на самом деле есть, рассказывают о потенциале, но, несмотря на это, скрытые резервы старых чипов так и не раскрываются.

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Вчера в продажу поступило новое поколение Ryzen. Почитать об этом можно в наших материалах здесь и здесь. Если кратко, то цены выросли, а реальная производительность лишь приблизилась к процессорам Intel. В целом можно было бы говорить об успехе и даже о некоторой выгоде при покупке, но стоимость новинок такова, что разницы между производителями нет. Давайте посмотрим что натестировали ребята с сайта Techpowerup. Нас интересует разрешение 1080р, где от самих процессоров ещё что-то зависит.









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Вы видите разницу между 138.9 fps и 133.2 fps? Если да, то вы смело можете праздновать победу Ryzen 5 5600Х над Core i7-8700K. Несмотря на очевидные факты многие наши читатели отказываются смотреть на вещи здраво. Перед нами продвинутая 7-нм архитектура против устаревшей 14-нм, но разницы в играх нет. Любители бенчмарков уже нарисовали нам преимущество в рендеринге, но 95% покупателей подобных процессоров эти показатели не волнуют. Давайте обсудим происходящее в комментариях. Ниже итоговая производительность по всем играм.

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