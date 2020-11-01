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Продажи видеокарт нового поколения стартовали. Спустя месяц мы всё ещё наблюдаем перебои с поставками и проблемы с завышенными ценами. Нельзя сказать, что ситуация не меняется, ведь карты уже модно купить. Судя по всему, ещё несколько месяцев стоимость GeForce RTX 3080 и RTX 3090 будет медленно приходить в норму. Тоже касается и RTX 3070, которая должна стать более массовой, получив официальный ценник в 500 долларов. NVIDIA придерживается стандартной стратегии: вначале выходят наиболее производительные графические чипы, после этого менее дорогие модели, а за ними серия ХХ60, которая отличается более демократичной стоимостью.

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Эксперты поясняют причины этого тем, что вначале производитель отбирает наиболее удачные GPU, которые идут на флагманы, и только через время, когда число отбракованных чипов достигнет нужного количества, их можно пустить на менее дорогие видеокарты. Судя по последним сведениям, к середине ноября число годных чипов для GeForce RTX 3060 Ti будет достигнуто, ведь на 17 число намечены продажи данной модели.

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Из полученных ранее сведений мы знаем, что новая карта получит 4864 ядер CUDA, 8 Гб памяти GDDR6 на 14 Гбит/с и 256-битной шине. Теоретическая пропускная способность составит 4448 Гбит/с, а потребление энергии не превысит 200 Вт. Это больше, чем было в предыдущем поколении, но, судя по всему, 8-нм чипы Samsung оказались по показателю энергоэффективности позади 7-нм TSMC.

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Что до цен, то наиболее вероятными кажутся 400 долларов. Это отлично впишет GeForce RTX 3060 Ti в модельный ряд. AMD пока не представила конкурента для этой видеокарты. Волне возможно, что это вызов менее дорогой Radeon RX 6700, но говорить об этом пока рано, поскольку даже Radeon RX 6800 пока выглядит достаточно противоречиво.