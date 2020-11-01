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Сразу после официального анонса новых процессоров Ryzen 5000-й серии фанаты AMD и Intel долго не могли прийти в себя. Первые – от мысли, что красные наконец окажутся впереди в играх, а вторые – пытаясь переубедить себя и оппонентов в том, что синий флаг как был, так и будет реять над игровым компьютером ещё многие годы. За последнее время у нас было множество тестов, подтверждающих, что Intel всё-таки придётся подвинуться. Хотя, насколько сильным разрыв окажется в реальности, мы сможем судить только 5 ноября, когда процессоры станут доступны широкому кругу энтузиастов.

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Вообще тема игровых процессоров довольно популярна. Мы видели множество подтверждений тому, что разрыв между недорогими камнями и 12-ядерными монстрами за 500 долларов ничтожен. Отправляем их в наш материал, а мы пока продолжим о некоторых странных особенностях нового бюджетного процессора Ryzen 5 5600X. AMD без сомнения сделала большой шаг, ведь в одноядерных тестах рывок просто невероятный, а вот в многоядерных, похоже, всё не так хорошо.

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Как мы уже говорили, по показателям производительности на одно ядро, Ryzen 5 5600X обходит не только Ryzen 7 3800XT, но и игровой процессор Core i7-10700K. Совсем иная картина в многоядерных тестах. Судя по всему, новинка будет слегка медленнее Ryzen 7 3700X. Всё это значит, что перед нами довольно противоречивый камень. Эксперты предлагают подождать до 5 ноября, ведь делать выводы без реальных чипов довольно сложно.