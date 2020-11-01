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Xiaomi имеет сложную маркетинговую политику, которая кажется для многих пользователей сложной и непонятной. Суть в том, что для каждой линейки смартфонов есть свои правила. К примеру, одна из самых популярных линеек Redmi Note продаётся таким образом: как только выходит новая версия, предыдущая резко выводится с рынка. Вспомните, как быстро исчезли телефоны Redmi Note 7, которые были вполне актуальны, и были крайне популярны. А вот в восьмой серией эта схема не сработала.

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Redmi Note 8 Pro не только не ушёл с рынка, но и продолжает там властвовать, расходясь большими тиражами. Судя по всему, его время всё-таки начинает понемногу приближаться, ведь недавно у официального партнёра Xiaomi в России стартовали большие скидки. Благодаря этому версию 6/128 Гб теперь можно взять всего за 18 990 рублей, что с текущим курсом стало просто подарком для тех, кто часто покупает гаджеты со скидками.

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Итоговая скидка составила 3 500 рублей. Это далеко не рекорд, ведь летом были распродажи и более выгодные, вот только лето ушло, а в условиях коронавируса ритейлеры не спешат разбрасываться суперпредложениями налево и направо. Кстати, скидка у официального представителя Xiaomi скоро окончится, а в Регарде данную модель продают всего на 1 000 рубчиков дороже, что позволяет взять её в любое время по выгодной цене.

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Среди сильных сторон Redmi Note 8 Pro: ёмкий аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт, игровой производительный процессор MediaTek Helio G90T, который будет ещё несколько лет обеспечивать пользователю высокую скорость работы с приложениями и максимальную графику в самых требовательных играх. Не забывайте про IPS-дисплей, отличающийся одним из лучших показателей в данной ценовой категории. Ну и камера: здесь установлен 64 Мп объектив, который настолько хорош, что не нуждается в лишней рекламе.