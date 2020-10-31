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За последние дни мы видели множество впечатляющих результатов работы новых видеокарт AMD. Как оказалось, наших читателей интересует менее дорогая модель Radeon RX 6800, рекомендованная стоимость которой стартует с 579 долларов. Сколько она будет стоить в реальности, мы пока не знаем, но в любом случае по сравнению с супердорогой GeForce RTX 2080 Ti это кажется настоящим подарком от Лизы Су под ёлочку.

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Отметим, что не всегда новая карта от красной команды побеждает, ведь есть тесты, где первое место с большим отрывом осталось за GeForce RTX 3070. На самом деле там всё крайне спорно, в чём наши читатели могли уже убедиться, что в свою очередь требует дополнительных тестов в продолжение темы. Ну а пока подоспели результаты в работы Radeon RX 6800 в популярном бенчмарке 3DMark TimeSpy, где она получила 16 775 баллов. Стоит отметить, что это на 24% быстрее GeForce RTX 3070, что можно назвать настоящей победой, ведь обе модели будут находиться примерно в одной ценовой категории.

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Всё куда интереснее, если сравнивать результат с GeForce RTX 2080 Ti, которая несмотря на приход новых видеокарт NVIDIA не планирует дешеветь. Так вот, видеокарта за 100 000 рублей проигрывает Radeon RX 6800 на 22%. Кстати, флагманская GeForce RTX 3080 опережает карту от AMD всего на 6%, что выглядит несерьёзно, если сравнивать их цены.